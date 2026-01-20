Butikssäljare Livs med jouransvar

Comfy Afrique / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-01-20


Till vår afrikanska matbutik i Spånga söker vi en butikssäljare livs med jouransvar.
Som butikssäljare livs med jouransvar på Comfy Afrique kommer du att:

Medverka till att erbjuda våra kunder en schysst upplevelse i butiken.
Arbeta med jour, beställningar, varupåfyllnad och kundservice.

Våra butiker är öppna årets alla dagar, så arbete på kvällar och helger ingår som en naturlig del i butiksarbetet.
För tjänsten som butikssäljare livs med jouransvar söker vi dig som:

Har ett stort intresse för mat och färskvaror och tycker om att sälja varor.
Har god kunskap om afrikansk mat.

För att lyckas i rollen som butikssäljare livs ser vi att du trivs i mötet med kunden och att du alltid strävar efter att göra det lilla extra för att överträffa kundens förväntningar.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: philipatkins09@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Comfy Afrique

Jobbnummer
9695641

