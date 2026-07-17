Butikssäljare Levi's Store ca. 20%, Mall of Scandinavia - vikariat
Varner Brand Stores AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-17
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Har du ett intresse for denim och mode?
Älskar du jeans, och framförallt Levi ́s som märke? Nu har du chansen att bli vår nya säljare och kollega!
Som säljare hos oss på Levi ́s Store tar du hand om våra kunder på bästa tänkbara sätt genom att lyssna, hjälpa, inspirera och sälja. Du är tillsammans med resten av teamet ansvarig för att butiken är inspirerande och inbjudande för våra kunder, och att ni stävar mot att nå butikens mål.
För oss är det viktigt att alla våra kunder får en ovanlig köpupplevelse när de besöker våra butiker. Detta uppnår vi genom en inkluderande och positiv arbetsmiljö, där vi fokuserar på personlig utveckling och gott humör.
Du har erfarenhet från servicebranschen, men din personlighet och ditt intresse för Levi's och människor är minst lika viktigt.
Tjänsten är ett vikariat på ca. 9 månader där arbetstiderna är förlagda på både vardagar och helger samt dag- och kvällstid. Ca 7h/veckan (1-2 dagar)
Planlagt startdatum: 20260901
Planlagt slutdatum: 20270606
För att bli vår nya kollega behöver du:
Vara engagerad och få en "kick" av att ge förstklassig service
Ha ett genuint intresse för jeans och mode
Gilla att jobba med människor och glädja andra
Trivas i en ung, social och dynamisk miljö
Vara flexibel på både arbetsuppgifter och arbetstider
Vi kan erbjuda:
Värdefull erfarenhet av försäljning och service som du kan dra nytta av under hela ditt arbetsliv
Möjligheten att påverka och vidareutveckla Levi ́s Store
En ung och inkluderande miljö
Bonusordning
Förmånlig personalrabatt i Varners butiker
Är du den vi söker? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan idag.
Lägg gärna in en video i din ansökan, så vi får en bättre bild om vem du är, då det är många som söker.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Sedan 1873 har Levi's® varit den ledande experten inom denim och skapat några av världens mest ikoniska plagg. I våra Levi's®-butiker kan kunderna hitta det största urvalet av Levi's-produkter i Norden under ett och samma tak, allt från de ikoniska 501-jeansen, till tidlösa jackor och de senaste säsongsnyheterna. Vår personal erbjuder utmärkt produktkunskap och kundservice på hög nivå.
Varner Brand Stores driver Levi's®-butiker på franchisebasis i Norge, Sverige och Finland. Det är en del av modegruppen Varner som består av flera välkända detaljhandelskedjor – Dressmann, Cubus, Carlings, Bik Bok, Volt och Junkyard. Företaget driver för närvarande sex nätbutiker och över 1150 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varner Brand Stores AB
(org.nr 556477-8263)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Levi's Store Jobbnummer
10005597