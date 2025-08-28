Butikssäljare Levi's Store ca. 13.07%, Borlänge Kupolen - vikariat
Varner Retail AB / Butikssäljarjobb / Borlänge
2025-08-28
Har du ett intresse for denim och mode?
Älskar du jeans, och framförallt Levi 's som märke? Nu har du chansen att bli vår nya säljare och kollega!
Som säljare hos oss på Levi 's Store tar du hand om våra kunder på bästa tänkbara sätt genom att lyssna, hjälpa, inspirera och sälja. Du är tillsammans med resten av teamet ansvarig för att butiken är inspirerande och inbjudande för våra kunder, och att ni stävar mot att nå butikens mål.
För oss är det viktigt att alla våra kunder får en ovanlig köpupplevelse när de besöker våra butiker. Detta uppnår vi genom en inkluderande och positiv arbetsmiljö, där vi fokuserar på personlig utveckling och gott humör.
Du har erfarenhet från servicebranschen, men din personlighet och ditt intresse för Levi's och människor är minst lika viktigt.
Tjänsten är ett vikariat på ca. 8 månader.
Planlagt startdatum: 20251006
Planlagt slutdatum: 20260631
För att bli vår nya kollega behöver du:
- Vara engagerad och få en "kick" av att ge förstklassig service
- Ha ett genuint intresse för jeans och mode
- Gilla att jobba med människor och glädja andra
- Trivas i en ung, social och dynamisk miljö
- Vara flexibel på både arbetsuppgifter och arbetstider
Vi kan erbjuda:
- Värdefull erfarenhet av försäljning och service som du kan dra nytta av under hela ditt arbetsliv
- Möjligheten att påverka och vidareutveckla Levi 's Store
- En ung och inkluderande miljö
- Bonusordning
- Förmånlig personalrabatt i Varners butiker
Är du den vi söker? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan idag.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Sedan 1873 har Levi's® varit den ledande experten inom denim och skapat några av världens mest ikoniska plagg. I våra Levi's®-butiker kan kunderna hitta det största urvalet av Levi's-produkter i Norden under ett och samma tak, allt från de ikoniska 501-jeansen, till tidlösa jackor och de senaste säsongsnyheterna. Vår personal erbjuder utmärkt produktkunskap och kundservice på hög nivå.
Varner Brand Stores driver Levi's®-butiker på franchisebasis i Norge, Sverige och Finland. Det är en del av modegruppen Varner som består av flera välkända detaljhandelskedjor - Dressmann, Cubus, Carlings, Bik Bok, Volt och Junkyard. Företaget driver för närvarande sex nätbutiker och över 1150 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varner Retail AB
(org.nr 556116-7213) Arbetsplats
Levi's Store Jobbnummer
9481165