Butikssäljare Längdskidor Sälen - Transtrand
2025-10-14
Vi söker personal för vintersäsongen 25/26
Säljare/ansvarig för vår Längdbutik
Ditt uppdrag blir att ha en aktiv kundkontakt och att erbjuda den bästa service för att få en nöjd kund.
Du behöver ha grundläggande kunskaper vallning samt om utrustning för längd och turskidåkning.
I Transtrand/Sälen har vi sedan flera år vår anläggning Vasacenter. Vasacenter består av flera delar;
Längdcenter där man kan hitta allt som behövs för att ta sig på skidor från Sälen till Mora eller bara en liten tur i skidspåren.
Butik för kläder samt artiklar för ett aktivt uteliv både sommar och vinter
Skiduthyrning, som i många år servat med utrustning både för alpin- och längd-skidåkning.
Vi har en Outlet där lokalbefolkning och förbi-resande kan fynda sportkonfektion för så väl sommar som vinter.
B&B med 15 rum som är är fullbelagt hela vinterhalvåret men även välbesökt under sommarsäsongen.
Vill du arbeta hos oss är varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande
Personalbostad kan ordnas
Har du frågor så ring och tala med Rolf Wänerstedt på 0708-551788. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
