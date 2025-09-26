Butikssäljare Kolonial & Frys/Ställföreträdande Butikschef - Coop Lundby, G
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2025-09-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en prestigelös och framåt person som älskar att sälja, drivs av affärsmannaskap och drömmer om att växa i en roll som ledare där du får möjlighet att utveckla andra? Då kan du vara rätt person för oss!
Vi söker dig som brinner för försäljning och som känner dig redo för att hjälpa till att driva en framgångsrik livsmedelsbutik. Som Ställföreträdande Butikschef arbetar du huvudsakligen som Butikssäljare med fokus på kolonial och frysvaror, men med den stora skillnaden att du är beredd att axla rollen som Butikschef när ordinarie Butikschef är frånvarande. Rollen erbjuder stora möjligheter för dig som vill växa i en ansvarsroll, men ställer också höga krav på dig som person.
Vi ser att du som söker inte bara har sinne för affärer och en naturlig fallenhet för ledarskap utan även har ett utpräglat ordningssinne och känsla för detaljer då tjänsten även innebär en hel del administration. Du kommer att gå en spännande framtid till mötes och vi ser gärna att du är ambitiös, prestigelös och kreativ i ditt sätt att arbeta och att du är en teamspelare av rang.
Rollen kräver att du är strukturerad och målmedveten, och att du känner dig redo för att ta ett större ekonomiskt ansvar. Tillsammans med dina medarbetare och ordinarie Butikschef ansvarar du för att butiken är säljande, i ständig utveckling och attraktiv för att alltid överträffa våra kunders förväntningar.
Vi lägger stor vikt vid ditt driv och önskan att utveckla ditt ledarskap, då ledning och utveckling av medarbetare är en stor del i din vardag. För att lyckas med detta måste du ha lätt för att kommunicera, vara tydlig i ditt ledarskap, vara entusiasmerande samt använda din sociala lyhördhet.
Vi ser att du har god erfarenhet från detaljhandeln så du vet vad som krävs för att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Har du dessutom utbildning och/eller erfarenhet från att arbeta med de administrativa arbetsuppgifter som ingår när det gäller att driva en butik så är det en stor merit.
Coop erbjuder dig ett spännande och stimulerande chefsjobb i en verksamhet med alla möjligheter för dig som vill utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (38,25 h/vecka) där även arbete på kvällar och helger förekommer. Provanställning tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdagen.
Vill du veta mer angående tjänsten är du välkommen att kontakta Butikschef Liana Folkeson på mejl: lundby.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansökan sker via Coop.se
- Tidigare erfarenheter från säljande arbete i butik är starkt meriterande
- Svenska i tal och skrift är ett krav.
- Genomgången gymnasieutbildning är ett krav.
- Tidigare erfarenhet från arbete med ledaransvar är starkt meriterande.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172), https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Vast/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9528463