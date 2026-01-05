Butikssäljare Junkyard ca. 7%, Stockholm - vikariat
Varner Retail AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varner Retail AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du intresserad av Streetwear och Sneakers? Trivs du i en positiv och inkluderande arbetsmiljö där vi vinner tillsammans?
Då vill vi ha med dig på resan att förstärka Junkyard som den självklara destinationen för Streetwear och Sneakers i Norden!
På Junkyard ska alla kunder få en fantastisk upplevelse i sina möten med oss, och som butikssäljare är du vår viktigaste ambassadör.
Vi är ett team som ser fram emot att komma till jobbet varje dag, som motiveras av försäljning och att nå de målen vi har satt oss och fira det tillsammans.
Om du vill vara en del av teamet så skicka din ansökan och CV redan idag!
Tjänsten är ett vikariat på ca. 7 månader.
Planlagt startdatum: 2026.01.26
Planlagt slutdatum: 2026.08.23
Vi söker dig som:
- Är intresserad av försäljning och service
- Motiveras av att nå uppsatta mål
- Gillar varierade arbetsuppgifter och arbetstider
- Följer med på trender inom Sneakers och Streetwear
Vi på Junkyard har sedan starten 2002 haft rötter i den nordiska streetwear-kulturen. Som en av de första e-handlarna inom streetwear strävar vi ständigt efter att vara den mest inkluderande och pålitliga aktören i genren, samt den största sneakerdestinationen i Norden. Vi har ett stort utbud av högkvalitativa skandinaviska märken inom alla typer av kläder, med märken som Yôke och Sweet SKTBS. I tillägg till detta erbjuder vi de största och mest framgångsrika internationella märkena inom sneakers. Vårt sortiment kommer alltid bestå av sneakers från jättar som adidas och Nike, samt andra klassiker och ikoniska märken som bland annat New Balance, Converse, Vans, Puma och Dr. Martens.
Våra värderingar handlar om kultur, tillhörighet, streetwear och inkludering - därmed är våra kläder och sneakers är avsedda för alla som vill vara en del av denna gemenskap. Allt i vårt sortiment bidrar till att stärka personligheten och identiteten hos de som bär plaggen. Junkyard handlar om gemenskap, lekfullhet, att bli accepterad och att heja på varandra!
Vi definierar nordisk streetwear! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varner Retail AB
(org.nr 556116-7213), https://junkyard.com/en/ Arbetsplats
Junkyard Jobbnummer
9669922