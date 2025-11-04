Butikssäljare inom profilreklam & arbetskläder med tryck
2025-11-04
Vill du bli en del av en nyfiken fullservicebyrå inom profilreklam och arbetskläder? Gewe Promotion - New Wave Profile är en produktmediabyrå som hjälper små och stora företag att lyfta sitt varumärke genom branding, workwear och merch. Vi söker nu en butikssäljare som vill bli en del av vårt engagerade team inom profilreklam och arbetskläder med tryck! Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Som butikssäljare hos oss får du en varierad vardag där du hjälper företag att synas och stärka sitt varumärke, från tryckta arbetskläder till profilprodukter och gåvor med logotyp. Du kommer att arbeta både i butik och med kundkontakter via telefon och mejl. Arbetet innefattar rådgivning, orderhantering, produktval och uppföljning, i nära samarbete med vårt produktionsteam. Arbetsuppgifter
Aktiv försäljning och kundrådgivning i butik
Hjälpa kunder att hitta rätt arbetskläder, profilprodukter och trycklösningar
Ordermottagning, offertskrivning och uppföljning
Enklare skyltning och varuexponering
Samarbeta med leverantörer och produktionsavdelning
Vi tror att du är
En positiv och serviceinriktad person med sinne för detaljer
Ansvarsfull, strukturerad och trivs i en miljö med många bollar i luften
Intresserad av mode, profilprodukter eller marknadsföring
Van att arbeta med dator och administrativa system
Tidigare erfarenhet från butik, profilreklam, textiltryck eller B2B-försäljning är meriterande, men viktigast är din inställning och vilja att lära!
Vi erbjuder
Du kommer till en kreativ och omväxlande arbetsplats och blir en del av ett härligt team med nära samarbete och korta beslutsvägar. Du erbjuds möjlighet att utvecklas inom försäljning och profilreklam, samt en trygg anställning med bra förmåner.
Tjänsten som butikssäljare är på heltid och start sker enligt överenskommelse.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Dan Wikström. Du når Dan på 08-51481648.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säljpoolen i Sverige AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Gewe Promotion - New Wave Profile Jobbnummer
9588884