Butikssäljare hos Lindex/MQ i Norrtälje
2026-05-01
Nu söker vi fler Polare som vill arbeta extra som butikssäljare i någon av våra butikspooler för Lindex eller MQ. Som Polare är du anställd av oss på Retail Staffing och arbetar på uppdrag för någon av våra kunders butikskedjor. Du blir öronmärkt för en butikskedja och ambulerar mellan kedjans olika butiker vid behov. Du bokar dig själv snabbt och enkelt via vår app på de arbetspass som passar dig och ditt schema. Vi samarbetar med MQ och Lindex i Norrtälje men har även samarbete med bl.a. Hemtex och Lagerhaus i Stockholmsområdet.
Som säljare är du delaktig i butikens alla ordinarie arbetsuppgifter såsom försäljning i kassan och på golvet, kundservice, lager samt plock. Som säljare ger du alltid en god kundupplevelse och överträffar kundens förväntningar.
Du är utåtriktad och arbetar aktivt med kundmöten. Du visar tillgänglighet och öppenhet samt finns till hands för olika kunders specifika behov. Du tar personligt ansvar och arbetar i team med dina kollegor i butiken för att nå era uppsatta mål.
Erfarenhet/kvalifikationer:
Det är ett krav att du har en annan huvudsaklig sysselsättning i minst ett år framöver. Detta i form av studier på minst 50%, deltidsjobb på minst 50% (behovs- eller timanställning räknas inte), alternativt är egen företagare med en aktiv f-skatt
Du har avslutat gymnasiet samt är minst 18 år
Du har tidigare arbetat som butikssäljare med personlig försäljning inom detaljhandeln
Du kan arbeta minst 2 pass på vardagar dagtid per vecka, utöver detta finns även möjlighet till helg- och kvällsjobb
Du kan arbeta oregelbundna tider och med kort varsel
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Du har god fysik och kan utföra samtliga arbetsuppgifter i butik utan hinder
Du är en driven person som motiveras av försäljning och brinner för kundmötet
Du tycker det är utvecklande att arbeta på olika butiker och träffa nya kollegor
Du tar egna initiativ- och är ansvarstagande
Du är en lagspelare som trivs bra i nära samarbete med dina kollegor
Du är flexibel och trivs med att arbeta i högt tempo
Vi erbjuder:
Ett utvecklande extrajobb med möjlighet att arbeta i flera olika butiker inom samma butikskedja
Flexibla arbetstider, då vi arbetar med en app där du själv bokar in dig på de pass som passar dig och ditt schema
Branscherfarenhet och möjligheten att skapa ett brett kontaktnät
Ett nära och personligt samarbete med oss på Retail Staffing
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi vill förtydliga att det enligt vårt kollektivavtal är ett krav för tjänsten att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Beskriv din sysselsättning tydligt i din ansökan, tack!
Pga GDPR kan vi endast ta emot ansökningar via denna annons eller via vår hemsida retailstaffing.se. Ansökningar skickade via mail registreras inte.
Vänta inte med din ansökan då vi intervjuar och anställer löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Retail Staffing - "We love retail"
I samband med rekryteringen till tjänsten som säljare kan en bakgrundskontroll via extern part komma att genomföras för att säkerställa att kandidatens profil överensstämmer med Retail Staffings och våra butikskedjors värdegrund.
Vi samarbetar med flera butikskedjor inom rekrytering och bemanning av butikssäljare och har idag pooler på olika orter i Sverige.
Vi erbjuder våra kandidater att arbeta i världens bästa bransch som uthyrd via vår butikspool.
Retail Staffing Sverige AB är medlem i kompetensföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivare Retail Staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219)
761 42 NORRTÄLJE Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundtjänst Kontakt
VD/Retail Staffing Manager
Ulrika Mikkelsen ulrika.mikkelsen@retailstaffing.se 0767-774138
