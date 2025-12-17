Butikssäljare/Hörselkoordinator till Synsam Luleå 75%
2025-12-17
Är du en engagerad och nytänkande person med stor känsla för service? Vill du vara en del av ett team som drivs av att ge marknadens bästa kundbemötande och ökad livskvalité för våra kunder?
Då vill vi träffa dig!
Synsam erbjuder som första aktör i världen en full hörselrehabilitering på distans. Detta innebär att audionomer, med hjälp av modern teknik, kan genomföra undersökningar på distans tillsammans med kompetenta butikssäljare/hörselkoordinatorer som befinner sig fysiskt på plats i butik och tar emot kunden.
För oss är kunden alltid nr 1 och som butikssäljare/hörselkoordinator har du en av våra absolut viktigaste roller i att skapa den bästa upplevelsen för våra kunder. Du kommer framför allt att arbeta inom segmentet hörsel och assistera våra audionomer och hörselkunder där du tillhandlahåller ett kundbemötande i världsklass. Vid behov kommer du också att jobba inom optiksegmentet och hjälpa, inspirera och guida våra optikkunder till att göra de bästa köpen - bland annat genom vår populära abonnemangstjänst Lifestyle som har förändrat branschen.
Hos oss är ensam inte stark - du kommer jobba i ett sammansvetsat team som består av Store Manager, Audionom, Optiker och andra butikssäljare/koordinatorer.
Vi har inget krav på att du har erfarenhet av hörsel eller optik - vi kommer att lära dig allt som behövs - men om du tidigare har lyckats bra med kundservice är det ett stort plus.
Känner du igen dig i följande?
Du är lyhörd för kundens behov, har ett starkt engagemang och drivs av att ge bra service och överträffa kundens förväntningar.
Du är flexibel och lösningsorienterad, men även ansvarstagande med god förmåga att organisera ditt arbete.
Du tar ansvar för din uppgift, vågar ta initiativ och tänka nytt - du ser det som ditt yttersta mål att guida kunden till det bästa köpet! Du välkomnar förändring och nya idéer och ser möjligheter snarare än hinder - det är kul när det händer saker!
Hos oss på Synsam får du:
Vara en del av ett branschledande företag med innovativa koncept och butiker i toppklass.
Du blir en del av en organisation med ett klimat som präglas av höga ambitioner, utvecklingsmöjligheter och spännande karriärvägar - exempelvis genom löpande utbildningar i Synsam Academy och vårt interna Aspirantprogram, som utvecklar butikssäljare till framtida butikschefer.
En trygg lön genom kollektivavtal men även möjlighet till bonus utifrån teamets prestation.
Utöver detta får du ta del av vårt fina sortiment till förmånliga priser!
Om rekryteringsprocessen I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt referenstagning och bakgrundskontroll för slutkandidat. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte!
Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
https://www.synsam.se/
Synsam Group Sverige
