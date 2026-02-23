Butikssäljare Godisfabriken Supermarket Abisko
2026-02-23
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
, Haparanda
, Härjedalen
, Torsby
, Eda
Som butikssäljare i vår butik i Abisko får du möjligheten att utvecklas inom handel samtidigt som du omges av enastående natur. Nu söker vi fyra nya kollegor!
Godisfabriken Supermarket är den enda butiken i Abisko som erbjuder livsmedel, godis, tobak, drivmedel och är ombud för både apoteket, systembolag och PostNord. För oss är det viktigt att vara en del av att hålla Abisko levande, både för besökare och människor som bor och lever i Abisko. Vårt mål är att skapa kundupplevelser i världsklass, med ett brett sortiment av bland annat godis, snacks och dryck. Här är ingen dag den andra lik - högt tempo, roliga produkter och ett ständigt flöde av kunder från hela världen gör jobbet både intensivt och roligt!Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegor sköta den dagliga driften
Se till att butiken är välfylld och inbjudande
Ta emot, beställa och fylla på varor
Delta i kundaktiviteter och kampanjer
Exponering och kampanjskyltning
Främja en bra upplevelse för alla våra besökare
Krav och kvalifikationer
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där du självständigt identifierar och utför arbetsuppgifter som bidrar till butikens framgång. Vi söker dig som är glad, driven och har ett starkt engagemang för att ge god service. Du trivs med att skapa goda relationer med både kunder och kollegor, och du bidrar aktivt till en positiv gemenskap på arbetsplatsen.
Du är handlingskraftig, proaktiv och tar egna initiativ i ditt arbete. Dessutom är du lösningsorienterad och har en vilja att utvecklas tillsammans med oss. För att lyckas i rollen behöver du behärska svenska flytande i både tal och skrift. Det är även mycket meriterande att ha goda kunskaper i engelska. Då vi är ombud för systembolaget behöver du vara tjugo år.
Erfarenhet från detaljhandel är meriterande, liksom innehav av truckkort.
Vi erbjuder 1 tillsvidaretjänst om 80% med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas och möjligheter till hyra av boende i kollektiv finns.
Hos oss får du
En arbetsplats präglad av engagemang och gemenskap
Möjligheter att ett steg i taget utvecklas genom nya arbetsuppgifter och ansvarsområden
Möjligheten att vara en del av ett framgångsrik och växande koncern
Friskvårdsbidrag
Personalrabatter inom koncernen
Kollektivavtal med Handelsanställdas förbund och Svensk Handel
Har du några frågor kontakta regionchef Hanna Ristwall, hanna.ristwall@godisfabriken.se
, butikschef Heidi Taipo, bc.215@godisfabriken.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7276582-1855881".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7276582-1855881". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Gottebiten Strömstad AB
(org.nr 556581-0248)
Kalle Jons väg 1
)
981 07 ABISKO Arbetsplats
Gottebiten En Gros AB Jobbnummer
9757464