Butikssäljare, Godis & Tobak/Store Assistant, Candy & Tobacco Shop
RT servicehandel AB / Butikssäljarjobb / Huddinge Visa alla butikssäljarjobb i Huddinge
2026-02-01
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RT servicehandel AB i Huddinge
Vi söker en butikssäljare på heltid till vår butik i Vårby Gård i Stockholm. Publiceringsdatum2026-02-01Dina arbetsuppgifter
Kassaarbete och försäljning
Kundservice och ålderskontroll vid tobaksförsäljning
Påfyllning av varor och enklare lagerarbete
Hålla butiken ren och organiseradKvalifikationer
Grundläggande svenska (engelska går också bra)
Serviceinriktad, ansvarstagande, punktlig
Meriterande
Tidigare butikserfarenhet
Kassavana
Erfarenhet av tobaks- eller livsmedelsförsäljning
Arbetstid: Vardagar
Start: Enligt överenskommelse
Vi kan hjälpa internationella kandidater med arbetstillstånd.
Job Description
We are looking for a full-time store assistant for our shop located in Vårby gård in Stockholm.
Tasks
Cash register and sales
Customer service, age verification for tobacco
Restocking shelves and basic inventory work
Keeping the store clean and organized
Requirements
Basic Swedish (English acceptable)
Service-oriented, responsible, punctual
Merits
Previous retail experience
Cash register experience
Experience selling tobacco or food
Working Hours: Weekdays
Start: By agreement
Assistance provided for work permit for international candidates. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: nazamfaraz@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RT servicehandel AB
(org.nr 559193-7882) Jobbnummer
9715882