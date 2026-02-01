Butikssäljare, Godis & Tobak/Store Assistant, Candy & Tobacco Shop

RT servicehandel AB / Butikssäljarjobb / Huddinge
2026-02-01


Vi söker en butikssäljare på heltid till vår butik i Vårby Gård i Stockholm.

Publiceringsdatum
2026-02-01

Dina arbetsuppgifter
Kassaarbete och försäljning
Kundservice och ålderskontroll vid tobaksförsäljning
Påfyllning av varor och enklare lagerarbete
Hålla butiken ren och organiserad

Kvalifikationer
Grundläggande svenska (engelska går också bra)
Serviceinriktad, ansvarstagande, punktlig

Meriterande
Tidigare butikserfarenhet
Kassavana
Erfarenhet av tobaks- eller livsmedelsförsäljning

Arbetstid: Vardagar
Start: Enligt överenskommelse
Vi kan hjälpa internationella kandidater med arbetstillstånd.
Job Description
We are looking for a full-time store assistant for our shop located in Vårby gård in Stockholm.
Tasks
Cash register and sales
Customer service, age verification for tobacco
Restocking shelves and basic inventory work
Keeping the store clean and organized

Requirements
Basic Swedish (English acceptable)
Service-oriented, responsible, punctual

Merits
Previous retail experience
Cash register experience
Experience selling tobacco or food

Working Hours: Weekdays
Start: By agreement
Assistance provided for work permit for international candidates.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: nazamfaraz@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
RT servicehandel AB (org.nr 559193-7882)

Jobbnummer
9715882

