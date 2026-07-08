Butikssäljare Frukt & Grönt samt Deli - Coop Flanaden, Oskarshamn
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Oskarshamn Visa alla butikssäljarjobb i Oskarshamn
2026-07-08
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Är du en glad och positiv person som brinner för mat, sälj och förstklassig service? Då kan du vara precis den vi söker!
Vi söker nu nya medarbetare till vår butik. Vi vill att du som söker har en bra initiativförmåga och en positiv energi som smittar av sig, ser kundens behov och med stolthet och glädje levererar branschens bästa kundbemötande.
Som person är du kreativ och kommer gärna med förslag och idéer och har lätt för att arbeta i team. Du har ett öga för detaljer och engagemanget för att skapa en välkomnande, säljande och inspirerande butik. Du drivs av utmaningar, ser möjligheter och har en vilja att hela tiden utveckla och effektivisera såväl verksamheten som dig själv.
Du kommer i första hand att arbeta inom områdena Frukt & Grönt eller Deli där vi efterfrågar ett stort intresse och engagemang för färskvaror i sig. Både Frukt & Grönt samt Deli är avdelningar som kräver mycket arbete med exponering och ett stort intresse för detta är mycket meriterande. Du kan komma att även få arbeta med andra arbetsuppgifter som är vanligt förekommande i butik, exempelvis;
Arbeta i kassan
Fylla på varor i hyllorna och fronta
Bygga exponering på säljtorg och gavlar
Arbeta med fys och svinn
Arbeta med egenkontroller
Hålla städat och snyggt i butiken
Tillsammans med dina kollegor blir du butikens ansikte utåt och för dig är kunden nummer ett. Du har lätt för att skapa långsiktiga kundrelationer och har egenskapen att inspirera kunden till köpglädje. Du trivs med att vara på språng och att arbeta kroppen. Arbetet i en butik erbjuder dig ett varierande arbete i emellanåt högt tempo och det är viktigt att du känner dig trygg med att hantera stressiga situationer.
Tidigare erfarenhet från arbete i dagligvaruhandeln är meriterande, men personlig lämplighet är minst lika viktigt för oss på Coop. Har du tidigare erfarenhet från arbete inom Frukt & Grönt eller Deli är det mycket meriterande.
Tjänsterna är vikariat på ca 25 tim/vecka med tillträde v. 34 eller enligt överenskommelse. Vikariaten sträcker sig till att börja med 6 månader framåt men stor möjlighet till förlängning finns. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Arbetstiderna varierar och förekommer både dag- och kvällstid samt helger.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Erik Olsson e-post; flanaden.bc@coop.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
God svenska i tal och skrift är ett krav
18 år fyllda då du ska kunna arbeta självständigt i kassan
Erfarenhet och kompetens från detaljhandel och/eller andra serviceyrken är meriterande
Erfarenhet från arbete inom Frukt & Grönt eller Deli är mycket meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172)
572 30 OSKARSHAMN Arbetsplats
Coop Flanaden, Oskarshamn Jobbnummer
9997003