Butikssäljare Frendo Rondellen Visby Sommaren 2026
C Store Visby AB / Kassapersonalsjobb / Gotland
2026-04-16
Vi söker dig som vill arbeta som butikssäljare m.m. i vår Frendo trafikbutik sommarsäsongen 2026. (vid St1 Rondellen/Slitevägen Visby).
22/6 - 16/8 eller efter överenskommelse.
Möjlighet finns till extrajobb i mindre omfattning, kväll & helg under 2026.
Passar för dig som är en social person med ordningssinne.
Körkort för personbil meriterande.
Arbetstid ca 75% deltid må-sö schemalagd.
Du kan lämna personligt brev samt CV direkt i butiken på vardagar alt. via mejl.
Sök nu - Vi vill tillsätta tjänsten snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: bo.frendorondellen@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frendo Rondellen 07-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare C Store Visby AB
(org.nr 556999-5706)
Slitevägen 2
)
621 41 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frendo Rondellen Kontakt
Butikschef
Bo Kramer 0498-218250 Jobbnummer
9859229