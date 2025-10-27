Butikssäljare, fisk & delikatess, City Gross Mantorp
2025-10-27
Älskar du mat och är redo för en karriär där människan står i centrum? På City Gross handlar allt vi gör om att hjälpa och inspirera våra kunder till en godare vardag. Vårt hjärta klappar lite extra för färskvaror och vi tror på människor. Vi tror vi blir bättre när vi har olika bakgrunder och erfarenheter. Oavsett om du frontar nyskördade grönsaker, styckar en perfekt köttbit, ser till att hyllorna alltid är välfyllda eller att vi har kampanjer som passar våra kunders behov, så är alla här av en enda anledning: att skapa en grym kundupplevelse.
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning på 22 timmar i veckan
Tillträde: 2025-11-24 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Tidig morgon, sen kväll och helger förekommer som en naturlig del i arbetet.
Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med anledning av Arbetsmiljölagen behöver du ha fyllt 18 år för att arbeta i Fisk- & delikatessavdelningen.
Du sätter pricken över i:et på kundupplevelsen
Du har chans att sätta stort avtryck på våra kunders besök, därför har du ett viktigt uppdrag i att göra kundupplevelsen smidig och trevlig. Det kan innebära ett vänligt leende, en oväntad fråga eller en hjälpande inställning, så att kunden hittar rätt i butiken. Du ska se till att kunden går hem nöjd - och gärna med en extra vara i kassen och med en god känsla i kroppen!
Vad kommer du att göra?
Varje dag bjuder på nya möten och utmaningar, men några av dina huvuduppgifter är:
Säkerställa att kunderna lämnar butiken med ett leende (och kanske en extra vara eller med ny inspiration).
Arbeta med kundservice och försäljning över disk i vår manuella fisk- och delikatessavdelning.
Arbeta med varupåfyllnad och skapa en trivsam butiksmiljö med ordning och reda.
Samarbeta med kollegor i hela butiken - vi är ett lag och hjälper till där det behövs!
Vem är du?
Du är en naturlig problemlösare som gillar fart och fläkt. Ett vänligt hej och en extra hjälpande hand är en självklarhet för dig. Har du ett stort intresse för mat och gillar att dela med dig av tips och idéer? Super! Om du arbetat med fisk & delikatess tidigare eller är utbildad kallskänka- ännu bättre!
Vi tror att du:
Har en gymnasieutbildning och behärskar svenska i tal och skrift. Eftersom våra kunder talar fler språk än så är det fantastiskt om du också gör det.
Älskar att möta kunder och tycker att service ska vara genuin och engagerad
Tycker om att göra saker tillsammans och bidrar med energi och glädje
Är nyfiken, lösningsorienterad och ser när något behöver göras och är inte rädd för att kavla upp ärmarna för att få det gjort!
Vad får du?
Trygga villkor - Vi har kollektivavtal med Handels och Unionen.
Prisvärd matkasse - Du får personalrabatt på allt från lyxiga helgmiddagar till snabbfixade vardagsräddare.
Föräldraledighet med extra trygghet - vi erbjuder förstärkt föräldrapenning enligt kollektivavtal så att du kan njuta av din nya familjemedlem lite extra.
Friskare och piggare kropp och knopp - Vi bryr oss om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag, så att du kan hålla igång på det sätt som passar dig bäst.
Karriärmöjligheter på riktigt - Hos oss finns chans att växa! Många av våra butikschefer började precis där du är nu.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Emelie Bäckehed, emelie.backehed@citygross.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2025-11-09. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer. Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare City Gross Sverige AB
Runvägen 2
595 58 MANTORP
City Gross Mantorp Jobbnummer
