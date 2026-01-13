Butikssäljare Fisk & Delikatess - Coop Älvängen
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Ale Visa alla butikssäljarjobb i Ale
2026-01-13
Är du en stark drivkraft och har ett brinnande intresse för försäljning, kundservice och mat? Då kan du vara just den vi söker!
Coop Älvängen är en väletablerad och uppskattad butik med bra sortiment och en tydlig ekologisk profil. Våra öppettider är 6-23 alla dagar i veckan för att erbjuda en god tillgänglighet för våra kunder. Butiken drivs idag av 34 fastanställda plus ett antal anställda med tidsbegränsade anställningar.
Vi söker nu dig som vill vara med och göra våra manuella diskar till succéer!
- Har passion för mat och matlagning
- Är engagerad och målinriktad som person
- Har en servicekänlsa utöver det vanliga
- Trivs med att vara på språng och att arbeta i högt tempo
Som butikssäljare är du butikens ansikte utåt och på ett professionellt sätt tillgodoser du våra kunder bästa service samtidigt som du sprider glädje och energi. För att lyckas i rollen som säljare hos oss ser vi att du är en lagspelare av rang, är ambitiös, trivs i ett högt arbetstempo och känner dig trygg i stressade situationer.
Din tjänst kommer främst att innebära arbete i vår manuella Fisk- & Delikatessavdelning där du kommer hantera försäljning av fisk och delikatesser till våra kunder samt se till att vi har en fräsch och inbjudande avdelning. Utöver detta kommer du även att arbeta i vårt butikskök då butiken satsar stort på sin populära cateringverksamhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning fördelad på 30 timmar/vecka där vi önskar tillträde snarast möjligt, men startdatum sätts enligt överenskommelse. Arbetstider varierar men är förlagda på både dag - och kvällstid samt helger. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta butikschef Sari Laesker tfn: 010-747 07 01 alt mail: alvangen.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via coop.se
- Tidigare erfarenheter inom dagligvaruhandeln är meriterande
- Svenska i tal och skrift är ett krav
- Genomförd gymnasieutbildning är ett krav
- Tidigare erfarenhet från arbete med fisk och/eller delikatesser är mycket meriterande
- Tidigare utbildning och erfarenhet från arbete i butikskök är mycket meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172), https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Vast/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9680382