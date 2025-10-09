Butikssäljare Fisk & Deli - Coop Mölnlycke
2025-10-09
Har du en stark drivkraft och ett brinnande intresse för försäljning, kundservice och mat? Då kan du vara just den vi söker!
Coop Mölnlycke är en väletablerad och uppskattad butik med bra sortiment och en tydlig ekologisk profil. Våra öppettider är 6-23 alla dagar i veckan för att erbjuda en god tillgänglighet för våra kunder. Butiken har 20-tal fastanställda och ett antal extrajobbare. I vårt utbud finner du bla Fisk & Deli, Förbutik med Svenska Spel och ATG, Paketservice samt bageri.
Vi söker nu dig som har ett kundmöte i världsklass och ett eget driv för att åstadkomma storverk. Vi vill att du ska vara med och göra våra vår butik till något alldeles extra!
Arbetet innebär att arbeta i fisk- & delikatessdisken men arbete kan även förekomma inom övriga avdelningar, då framför allt inom färskvaror.
Vi vill att du:
- Har passion för mat och matlagning
- Har exceptionellt kundfokus och tycker om personliga möten
- Har god erfarenhet från delikatess, fisk eller färskvaror i butik
- Är strukturerad, ansvarstagande och har god överblick
- Är duktig på och tycker om att ha koll, skapa ordning och följa upp
- Är engagerad och målinriktad som person och har ett driv att få saker att fungera
- Trivs i team men vågar leda andra i det dagliga arbetetOch kanske framför allt att du;
- Vill utvecklas och att du själv strävar efter att få ta ett större ansvar på sikt
Tidigare erfarenhet från liknande arbete är naturligtvis starkt meriterande men även kunskap om livsmedelshygien och egenkontrollprogram är mycket meriterande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid om 30h/v. Provanställning tillämpas. Rekrytering sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt, dvs rekrytering kan ske redan innan sista ansökningsdag. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse. Arbetstiderna varierar och är förlagda både dag- och kvällstid samt helger.
Vill du veta mer om tjänsten ta kontakt med Butikschef Angela Cassanelli epost: molnlycke.bc@coopvast.se
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via coop.se
- God svenska i tal och skrift är ett krav
- Genuint intresse för mat och personlig försäljning är ett krav
- Tidigare erfarenheter från dagligvaruhandeln är mycket meriterande
- Tidigare erfarenhet av arbete i manuella fisk & delidiskar är mycket meriterande
- Erfarenhet av livsmedelshygien och arbete med egenkontrollprogram är meriterande.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
