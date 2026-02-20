Butikssäljare extra vid behov samt sommaren
2026-02-20
Sommarjobbet är på 50-75%
Efter sommaren finns chans till extrajobb vid behov.
Vi söker en person som har..
Datavana är meriterande
Ett intresse för sociala medier
Är service inriktad
Du är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Utåtriktad och professionell i ditt kundbemötande
Brinnande intresse för mode, klockor och smycken
Har ett driv och engagemang att lära sig om vårt sortiment
Flexibel inställning till arbetstider och arbetsuppgifter
Vi ser att du som söker är 18 år eller äldre

Dina arbetsuppgifter
Vara en del av vårt fantastiska säljteam och på bästa sätt hjälpa våra kunder
Hantera kassauppgifter i form av köp, byten och returer samt inkommande reparationer
Hålla rent och snyggt i vår butik
Utföra enklare reparationer av smycken och ur
Datajobb där vi hanterar webbordrar, mejl, lager m.m.
Ansökan
Är du intresserad att söka jobbet? Mejla oss på kalix@fritzolsson.se
märkt med "Sommarjobb Kalix". Sista ansökningsdag 28/2-26
Din ansökan behandlas i enlighet med GDPR.
Vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökare.
Vi tillämpar löpande rekrytering och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Om företaget
AB Fritz Olsson är ett välkänt namn inom vår bransch och är norra Sveriges äldsta guldsmedskedja. Vi startade 1904 och i dag har vi butiker i Skellefteå, Luleå, Boden samt Kalix. Hos oss hittar du armbandsur och smycken från noga utvalda varumärken - alltid till ett bra pris.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: kalix@fritzolsson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb Kalix". Arbetsgivare AB Fritz Olsson
Strandgatan 10 (visa karta
952 33 KALIX Arbetsplats
AB Fritz Olsson Kalix Kontakt
Butikschef Kalix
Ann-Louise Lindström kalix@fritzolsson.se 092313435 Jobbnummer
