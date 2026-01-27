Butikssäljare (extra vid behov) GregMoto, Staffanstorp
2026-01-27
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
, Lund
, Kävlinge
Tycker du om att snacka med folk, ge bra service och har du ett intresse för motorcyklar? Då kan du passa perfekt hos oss på GregMoto i Staffanstorp!
Vi söker nu extra butikspersonal som kan hoppa in vid behov (t.ex. vid högsäsong, kampanjer, sjukdom/semester och vissa helger).
Om rollen
Som butikssäljare hos oss är du ansiktet utåt och hjälper kunder både i butik och med enklare frågor kring produkter. Du ser till att kunderna får en riktigt bra upplevelse - oavsett om de är nybörjare eller hojveteraner.
Dina uppgifter kan bland annat vara:
Hjälpa och guida kunder i butik
Kassa- och betalningshantering
Påfyllning, ordning och struktur i butiken
Plocka upp varor och packa upp leveranser
Enklare produktfrågor och rekommendationer (vi lär dig!)
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och gillar att möta människor
Är ansvarstagande, punktlig och kan arbeta självständigt
Har butiksvana (meriterande, men inget krav)
Har MC-intresse (stort plus!)
Trivs i ett tempo där det ibland kan bli mycket att göra
Vi erbjuder
Ett roligt extrajobb i en bransch med passion och gemenskap
En arbetsplats med härlig stämning och engagerade kollegor
Möjlighet att lära dig mer om mc-utrustning, tillbehör och kundrådgivning

Publiceringsdatum2026-01-27
Skicka en kort presentation om dig själv och gärna CV. Berätta också:
När du kan jobba (vardagar/helger)
Om du har butikserfarenhet
Om du kör hoj eller har annat MC-intresse
Plats: GregMoto, Staffanstorp
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jobb@gregmoto.se Arbetsgivare Greg Moto AB
(org.nr 559240-0518) Jobbnummer
9708282