Butikssäljare (extra vid behov) GregMoto, Staffanstorp

2026-01-27


Tycker du om att snacka med folk, ge bra service och har du ett intresse för motorcyklar? Då kan du passa perfekt hos oss på GregMoto i Staffanstorp!
Vi söker nu extra butikspersonal som kan hoppa in vid behov (t.ex. vid högsäsong, kampanjer, sjukdom/semester och vissa helger).
Om rollen
Som butikssäljare hos oss är du ansiktet utåt och hjälper kunder både i butik och med enklare frågor kring produkter. Du ser till att kunderna får en riktigt bra upplevelse - oavsett om de är nybörjare eller hojveteraner.
Dina uppgifter kan bland annat vara:
Hjälpa och guida kunder i butik

Kassa- och betalningshantering

Påfyllning, ordning och struktur i butiken

Plocka upp varor och packa upp leveranser

Enklare produktfrågor och rekommendationer (vi lär dig!)

Vi söker dig som
Är serviceinriktad och gillar att möta människor

Är ansvarstagande, punktlig och kan arbeta självständigt

Har butiksvana (meriterande, men inget krav)

Har MC-intresse (stort plus!)

Trivs i ett tempo där det ibland kan bli mycket att göra

Vi erbjuder
Ett roligt extrajobb i en bransch med passion och gemenskap

En arbetsplats med härlig stämning och engagerade kollegor

Möjlighet att lära dig mer om mc-utrustning, tillbehör och kundrådgivning

Så ansöker du
Skicka en kort presentation om dig själv och gärna CV. Berätta också:
När du kan jobba (vardagar/helger)

Om du har butikserfarenhet

Om du kör hoj eller har annat MC-intresse

Plats: GregMoto, Staffanstorp
Välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jobb@gregmoto.se

Arbetsgivare
Greg Moto AB (org.nr 559240-0518)

Jobbnummer
9708282

