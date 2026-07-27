Butikssäljare (extra) till New Yorker i Uddevalla

New Yorker Sverige Kommanditbolag / Butikssäljarjobb / Uddevalla
2026-07-27


Visa alla butikssäljarjobb i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda, Vänersborg, Trollhättan eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos New Yorker Sverige Kommanditbolag i Uddevalla, Göteborg, Karlstad, Nacka, Växjö eller i hela Sverige

Med över 1.300 butiker i 45 länder finns NEW YORKER representerat i hela världen och vi fortsätter växa som ett framgångsrikt Young Fashion-företag. Med ett team på över 25.000 arbetar vi i framkant med stor vikt på samarbete och gemenskap. Tack vare vår passion för mode, vår spontanitet och effektivitet har vi lyckats vara en del av modevärlden i över 50 år. Bli en del av vårt team!
Som förstärkning till vårt team i Uddevalla söker vi nu en:
Butikssäljare extra
Huvudsakliga arbetsområden
Varuhantering
Kundservice, bemötande och betjäning
Försäljning
Kassaarbete
Samarbete med andra avdelningar i ett teamorienterat New Yorker

Publiceringsdatum
2026-07-27

Profil
Vi ser helst att du är över 18 år
Gymnasieutbildning gärna inom handel
Arbetslivserfarenhet från serviceyrke
Talang för försäljning och serviceminded
Hög modemedvetenhet och gärna erfarenhet från detaljhandeln och modebranschen
Teamorienterad och engagerad
Flexibel, stresstålig och trivas att arbeta i högt tempo
Svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska.

Vi erbjuder
NEW YORKER erbjuder dig en attraktiv arbetsmiljö med spännande utmaningar och gott om utrymme för egna idéer. Förutom intressanta erbjudanden väntar dig ett öppet och dynamiskt team med en platt organisation och en öppen kommunikation. Har vi väckt ditt intresse? Då ser vi fram emot din ansökan online!

Anställningstyp/arbetstider
: Behovsanställning. Arbete dagar, kvällar och helger vid behov. Start enligt överenskommelse.
Upplysningar lämnas av: Butikschef, e-mail NYSE028@Newyorker.de
Ansökningar: Vi tar inte emot några ansökningar per post eller e-mail, endast via extern webbplats: https://jobs.newyorker.deAnsökningar som inkommer per post, mail eller i butik behandlas inte. Vi behandlar ansökningar löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt men allra senast 09.08.2026.
Du hittar ytterligare information om lediga ställningar på: http://www.newyorker.eu

Det vore kul att ha dig i vårt team - välkommen med ansökan och CV!New Yorker Sverige KB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
New Yorker Sverige Kommanditbolag, https://www.newyorker.de/se/
451 76  UDDEVALLA

Arbetsplats
NewYorker Sverige KB

Jobbnummer
10012961

Prenumerera på jobb från New Yorker Sverige Kommanditbolag

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos New Yorker Sverige Kommanditbolag: