Butikssäljare (extra) till New Yorker i Uddevalla

Med över 1.200 butiker i 47 länder finns NEW YORKER representerat i hela världen och vi fortsätter växa som ett framgångsrikt Young Fashion-företag. Med ett team på över 23.000 arbetar vi i framkant med stor vikt på samarbete och gemenskap. Tack vare vår passion för mode, vår spontanitet och effektivitet har vi lyckats vara en del av modevärlden i över 40 år. Bli en del av vårt team! Som förstärkning till vårt team i Uddevalla söker vi nu en:
Butikssäljare extra
Huvudsakliga arbetsområden
• Varuhantering
• Kundservice, bemötande och betjäning
• Försäljning
• Kassaarbete
Samarbete med andra avdelningar i ett teamorienterat New Yorker

Profil
• Vi ser helst att du är över 18 år
• Gymnasieutbildning gärna inom handel
• Arbetslivserfarenhet från serviceyrke
• Talang för försäljning och serviceminded
• Hög modemedvetenhet och gärna erfarenhet från detaljhandeln och modebranschen
• Teamorienterad och engagerad
• Flexibel, stresstålig och trivas att arbeta i högt tempo
• Svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska.
Vi erbjuder
NEW YORKER erbjuder dig en attraktiv arbetsmiljö med spännande utmaningar och gott om utrymme för egna idéer. Förutom intressanta erbjudanden väntar dig ett öppet och dynamiskt team med en platt organisation och en öppen kommunikation. Har vi väckt ditt intresse? Då ser vi fram emot din ansökan online!Anställningstyp/arbetstider
: Behovsanställning. Arbete dagar, kvällar och helger vid behov. Start enligt överenskommelse.
Upplysningar lämnas av: Butikschef, e-mail NYSE028@Newyorker.de
Ansökningar: Vi tar inte emot några ansökningar per post eller e-mail, endast via extern webbplats: https://jobs.newyorker.de
Ansökningar som inkommer per post, mail eller i butik behandlas inte. Vi behandlar ansökningar löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt men allra senast 22.09.2025.
Du hittar ytterligare information om lediga ställningar på: http://www.newyorker.eu
Det vore kul att ha dig i vårt team - välkommen med ansökan och CV!
New Yorker Sverige KB
Enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare New Yorker Sverige KB
, https://jobs.newyorker.de/se/jobs/sweden Arbetsplats
NewYorker Jobbnummer
9488700