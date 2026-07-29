Butikssäljare (extra) till New Yorker i Haninge
New Yorker Sverige Kommanditbolag / Butikssäljarjobb / Haninge Visa alla butikssäljarjobb i Haninge
2026-07-29
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Som förstärkning till vårt team i Haninge söker vi nu en:
Butikssäljare (extra)
Huvudsakliga arbetsområden
Varuhantering
Kundservice och bemötande
Försäljning
Kassaarbete
Samarbete med andra avdelningar i ett teamorienterat New YorkerPubliceringsdatum2026-07-29Profil
Vi ser helst att du är över 18 år
Gymnasieutbildning gärna inom handel
Arbetslivserfarenhet från serviceyrke
Talang för försäljning och serviceminded
Hög modemedvetenhet och gärna erfarenhet från detaljhandeln och modebranschen
Teamorienterad och engagerad
Flexibel, stresstålig och trivas att arbeta i högt tempo
Svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska.
Vi erbjuder
NEW YORKER erbjuder dig en attraktiv arbetsmiljö med spännande utmaningar och gott om utrymme för egna idéer. Förutom intressanta erbjudanden väntar dig ett öppet och dynamiskt team med en platt organisation och en öppen kommunikation. Har vi väckt ditt intresse? Då ser vi fram emot din ansökan online!Anställningstyp/arbetstider
: Behovsanställning. Arbete dagar, kvällar och helger vid behov. Start 01.09.26.
Upplysningar lämnas av: Butikschef, e-mail NYSE025@NewYorker.de
Ansökningar: Vi tar inte emot några ansökningar per post eller e-mail, endast via extern webbplats: https://jobs.newyorker.deAnsökningar
som inkommer per post, mail eller i butik behandlas inte. Vi behandlar ansökningar löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt men allra senast 05.08.2026.
Du hittar ytterligare information om lediga tjänster här: http://www.newyorker.eu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare New Yorker Sverige Kommanditbolag
, https://www.newyorker.de/se/
136 46 HANINGE Arbetsplats
NewYorker Sverige KB Jobbnummer
10015319