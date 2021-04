Butikssäljare (extra/sommarvikariat) till New Yorker i Borlänge - New Yorker Sverige KB - Säljarjobb i Borlänge

New Yorker Sverige KB / Säljarjobb / Borlänge2021-04-15Med över 1.100 butiker i 45 länder finns NEW YORKER representerat i hela världen och vi fortsätter växa som ett framgångsrikt Young Fashion-företag. Med ett team på över 16.000 arbetar vi i framkant med stor vikt på samarbete och gemenskap. Tack vare vår passion för mode, vår spontanitet och effektivitet har vi lyckats vara en del av modevärlden i över 40 år. Bli en del av vårt team!Som förstärkning till vårt team i Borlänge söker vi nu en:Butikssäljare (extra vid behov)Huvudsakliga arbetsområdenVaruhanteringKundservice, bemötande och betjäningFörsäljningKassaarbeteSamarbete med andra avdelningar i ett teamorienterat New Yorker2021-04-15Gymnasieutbildning gärna inom handelArbetslivserfarenhet från serviceyrkeTalang för försäljning och servicemindedHög modemedvetenhet och gärna erfarenhet från detaljhandeln och modebranschenTeamorienterad och engageradFlexibel, stresstålig och trivas att arbeta i högt tempoSvenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska.Vi erbjuderNEW YORKER erbjuder dig en attraktiv arbetsmiljö med spännande utmaningar och gott om utrymme för egna idéer. Förutom intressanta erbjudanden väntar dig ett öppet och dynamiskt team med en platt organisation och en öppen kommunikation. Har vi väckt ditt intresse? Då ser vi fram emot din ansökan online!: Sommarvikariat med varierande arbetstid. Extra vid behov. Start enligt överenskommelse.Upplysningar lämnas av: Butikschef Karin Tägtström, e-mail nyse023@newyorker.de Ansökningar: Vi tar inte emot några ansökningar per post eller e-mail, endast via extern webbplats, se länk. Ansökningar som inkommer per post, mail eller i butik behandlas inte. Vi behandlar ansökningar löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt men allra senast 2021-04-30.Det vore kul att ha dig i vårt team - välkommen med ansökan och CV!New Yorker Sverige KBVaraktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratLön enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-04-30New Yorker Sverige KB5694289