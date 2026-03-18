Butikssäljare extra & sommarjobbare - Elon Norrköping

2026-03-18


Vill du jobba med service, försäljning och teknik i en växande butik? Vi på Elon i Norrköping söker nu en engagerad extrajobbare samt sommarpersonal till vår vitvaruavdelning.

Om tjänsten
Som säljare hos oss arbetar du med försäljning av vitvaror och hjälper kunder att hitta rätt produkter för sina behov. Du blir en viktig del av vårt team där kundservice och produktkunskap står i fokus.

Dina arbetsuppgifter
Hjälpa kunder i butik och ge rådgivning kring vitvaror
Försäljning och orderhantering
Uppackning, exponering och varupåfyllning
Hålla avdelningen ren, snygg och inspirerande

Vi söker dig som

Är serviceinriktad och gillar att möta människor
Är ansvarstagande och driven
Har ett intresse för försäljning och teknik
Kan arbeta kvällar, helger samt extra vid behov
Är tillgänglig för sommarjobb

Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande, men inget krav - vi lägger stor vikt vid din personlighet!

Vi erbjuder

Ett roligt och varierande arbete i ett engagerat team
Möjlighet att utvecklas inom försäljning
Extrajobb vid sidan av studier samt sommaranställning

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt. Urval sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-04-17
mail
E-post: magnus@elektrokyl.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Elektrokyl i Norrköping AB (org.nr 556483-4439)
Kiselgatan 10 (visa karta)
602 23  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9805953

