Butikssäljare EL till Ahlsell Vimmerby
Om jobbet som Butiksäljare
Vi söker dig som vill vara med och ge våra kunder i Vimmerby bästa tänkbara service och stödja dem med kvalificerad rådgivning i butiken. Våra kunder är proffs som bygger, installerar och underhåller.
Du kommer att arbeta med alla de uppgifter som förekommer i en butik och det förväntas att du tar eget ansvar och initiativ och vill vara med på vår resa att utveckla butiken mot nya framgångar. Som butikssäljare kommer du vara den första kontakten för våra kunder och ansvara för att ge kunden råd, genomföra försäljningen och säkerställa att de lämnar butiken med ett fantastiskt bemötande, service och de bästa produkterna för deras behov.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är öppen, ansvarfull och serviceinriktad. För att ge våra kunder bra service är det viktigt att du gillar att samarbeta, har en god kommunikativ förmåga och har en positiv attityd. Vi arbetar tillsammans på Ahlsell för att göra det enkelt för våra kunder - vi kallar det One Ahlsell.
Din bakgrund kan variera men vi ser gärna att du är allmänt teknisk kunnig och gärna att du har erfarenhet av en liknande roll tidigare.
Meriterande är om du har kunskap inom produktområde EL.
Därför ska du välja Ahlsell
Vi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta. Vi tar vår position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
Våra medarbetare beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark. Vi har en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet. För oss är det viktigt att ta tillvarata på våra medarbetares olikheter och vi vill verka för en inkluderande kultur där du kan vara dig själv. Det finns stora möjligheter att utvecklas och växa inom Ahlsell - du påverkar din egen väg framåt.
Läs mer om vad det innebär att jobba på Ahlsell - https://cms-ahlsell-se.test.azure.ahlsell.com/om-ahlsell/jobba-hos-oss/
Vad händer nu?
På Ahlsell arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och vill att Ahlsell ska spegla våra kunder och samhälle. Därför strävar vi efter att anställa nya kollegor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenhet. Tester kan förekomma som en del i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess.
Vi läser ansökningarna löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-05-03
För frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Anton Holm på mailadress anton.ah.holm@ahlsell.se
Fackliga representanter för Unionen når du via Lena Bergman, telefon 072 716 98 31.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahlsell Sverige AB
(org.nr 556012-9206), https://www.ahlsell.se/
Lagergatan 1 (visa karta
)
598 40 VIMMERBY Kontakt
Butikschef
Anton Holm anton.ah.holm@ahlsell.se Jobbnummer
9840891