Butikssäljare deltid till Tele2 i Visby
Academic Work Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-07-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du ute efter ett roligt extrajobb där du får utvecklas inom försäljning och träffa nya människor? Hos Tele2 får du lära dig nytt, bygga värdefull erfarenhet och bli en del av ett team som stöttar varandra.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som butikssäljare ger du kunderna en förstklassig upplevelse genom personlig service och professionell rådgivning. Tillsammans med ditt team arbetar du mot gemensamma försäljningsmål och bidrar till butikens dagliga drift. Rollen erbjuder varierande arbetsuppgifter inom försäljning och service året runt, med goda möjligheter att utvecklas i din karriär.Dina arbetsuppgifter
Öppna butiken och följa dagliga rutiner enligt fastställda listor
Hantera försäljning av abonnemang och hårdvara samt upprätta avtal
Ge professionell service och vägledning till besökande kunder
Genomföra proaktiva säljsamtal till både befintliga och nya kunder
Hantera administrativa uppgifter såsom leveranser och lagerhantering
Anpassa teknisk information så att den blir begriplig för alla kunder
Arbeta aktivt för att nå personliga och gemensamma försäljningsmål
Vi söker dig som
Har en annan sysselsättning på minst 50%
Tidigare erfarenhet i service och/eller försäljning
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Teknikintresse och grundläggande förståelse för teknik.
Kunskaper i ytterligare språk utöver svenska och engelska.
För den här rollen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är hjälpsam, social och målinriktad, med ett genuint intresse för service och försäljning. Du trivs med att möta människor och drivs av att ge varje kund en positiv upplevelse
Övrig information
Start: Omgånede (senast september)
Omfattning: Deltid, innefattar varannan helg och minst en vardag i veckan.
Placering: Visby, Gotland
Viktig information: Bakgrundskontroll kommer genomföras vid eventuell anställning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R16HDE". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10013892