Butikssäljare deltid Dressmann Skellefteå
Varner Retail AB / Butikssäljarjobb / Skellefteå Visa alla butikssäljarjobb i Skellefteå
2026-02-10
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varner Retail AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Vi letar efter vår nya kollega och supersäljare - kan det vara du?
Hos oss jobbar du med sälj och service tillsammans med kunniga och duktiga kollegor. Du behöver bry dig om kunderna och tycka om att sätta ihop olika klädkombinationer anpassade till varje kund och för olika tillfällen.
Vi stöttar och hejar på varandra och är goda vänner - även på fritiden. Många av oss har jobbat här länge för att vi trivs så bra med varierande arbetsdagar, högt tempo och inte minst att uppnå försäljningsmål genom god service.
Vi ser fram emot att komma till jobbet varje dag och vi firar alla framgångar tillsammans som ett team.
Om du vill vara en del av vinnarlaget så hoppas vi att du skickar in din ansökan och CV redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi önskar att du är:
- Utåtriktad, social och alltid sätter kunden först
- Effektiv, kan hantera flera uppgifter samtidigt och trivs med högt tempo
- Engagerad, hjälpsam och har en positiv inställning
- En som trivs med att jobba i team och som värdesätter vänskap på jobbet högt
- Flexibel gällande arbetstid, pålitlig och ansvarsfull
Dressmann är en av Nord-Europas största klädkedjor inom herrkläder med över 400 butiker i 4 länder. Kedjan erbjuder kollektioner för alla kvalitets- och prismedvetna män, med bra köp till fritid, arbete och fest. Hos Dressmann gör närmare 2400 medarbetare varje dag ett avgörande arbete för att vi ska lyckas.
Dressmann är en del av modekoncernen Varner som består av flera profilerade kedjor; Cubus, Carlings, Bik Bok, Volt, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar för närvarande 6 nätbutiker och över 1200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varner Retail AB
(org.nr 556116-7213), https://dressmann.com/ Arbetsplats
Dressmann Jobbnummer
9734853