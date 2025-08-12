Butikssäljare deltid Dressmann Kiruna
2025-08-12
Hej du.
Vi på Dressmann i Kiruna söker en ny kollega - en som gillar möten med folk, gillar kläder, och som inte är rädd för att hugga i där det behövs.
Det här är ett deltidsjobb på ungefär 10 timmar i veckan, främst på helger. Perfekt för dig som pluggar, driver eget eller har nåt annat på gång. Vi fattar att livet är fullt - därför gör vi schemat tillsammans med dig, så att det funkar för båda parter.
Vad vi erbjuder:
Flexibelt schema över sex veckor - vi pusslar ihop det ihop
100 % OB efter kl. 12.00 på lördagar
Kollegor som är som folk är mest - vi heter Elise och Fanny och trivs i vårt lilla team
Erfarenhet utanför butik? Det räknar vi med vid lönesättning
En butik med stort hjärta - mitt i Kiruna
Vi är Sveriges nordligaste Dressmann-butik och vi är stolta över det. Vårt mål är att ge grym service till både Kirunabor och turister, samtidigt som vi bygger något starkt tillsammans - för Norrland, med Norrland.
Start enligt överenskommelse, senast i augusti.
Skicka in din ansökan så snart du kan - vi vill höra vem du är, vad du har för dig, och hur vi kan få det här att funka ihop.
Det behöver inte vara så krångligt. Hör av dig - vi ser fram emot att träffas.
Kom gärna in i butiken eller maila 796@dressmann.com
Våra öppettider är mån-fredag 10-18 & lördagar 10-15
Hoppas vi ses
Vi tänker att du är:
- Vi söker dig som:
• Är minst 18 år
• Har glimten i ögat och gillar att snacka med folk
• Gillar att ta ansvar och vara en del av ett lag
• Kan jobba helg, och kanske nån vardag ibland
• Gärna har erfarenhet av service - men viktigast är inställningen!
- Vi vill höra vem du är, vad som passar dig - och hur vi tillsammans kan få jobbet att funka i just ditt liv. Vi tror på att skapa hållbara arbetslösningar tillsammans med dig som medarbetare.
Dressmann är en av Nord-Europas största klädkedjor inom herrkläder med över 400 butiker i 4 länder. Kedjan erbjuder kollektioner för alla kvalitets- och prismedvetna män, med bra köp till fritid, arbete och fest. Hos Dressmann gör närmare 2400 medarbetare varje dag ett avgörande arbete för att vi ska lyckas.
Dressmann är en del av modekoncernen Varner som består av flera profilerade kedjor; Cubus, Carlings, Bik Bok, Volt, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar för närvarande 6 nätbutiker och över 1200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island. Ersättning
