Butikssäljare Deltid (22,7%) på Sött och Salt
RAI Gott och Lek AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall Visa alla butikssäljarjobb i Sundsvall
2026-06-24
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Vi är ett familjeföretag som har funnits i över 40 år. Vi startade under namnet Videoteket Rai och har sedan utvecklats till Sött och Salt.
Nu söker vi dig som vill ha ett extrajobb på kvällar och helger i ett personligt och engagerat team.
Du har hög servicekänsla, drivkraft och god samarbetsförmåga. Vi värdesätter personlig service och ser därför gärna att du vågar bjuda på dig själv i mötet med kunder.
Vi strävar efter ett team med många olika personligheter – försök därför att låta just din personlighet lysa igenom i ditt personliga brev.
Arbetsuppgifterna består främst av kundservice, kassaarbete, varuplock samt att hålla butiken inbjudande.
Erfarenhet av kassahantering är meriterande men inget krav.
Du måste ha fyllt 18 år på grund av tobaksförsäljning.
Tjänsten avser deltid (22,7 %).
Dagar och tider*
Udda vecka:
Lördag & Söndag
eller
Fredag & Lördag
Jämn vecka:
Onsdag kväll
eller
Torsdag kväll
• Detta är ett grundschema, avvikelser kan förekomma.
Vi tar emot ansökningar via mejl.
Bifoga ditt CV samt några rader om varför du söker just denna tjänst och vad som är viktigt för dig för att trivas och stanna kvar på en arbetsplats på längre sikt.
Skriv "Deltid Sött och Salt" i ämnesraden.
Urval sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast i slutet av juli. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: rekrytering@raigottochlek.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltid Sött och Salt". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RAI Gott och Lek AB
(org.nr 556269-1526)
Bankgatan 13 (visa karta
)
852 31 SUNDSVALL Arbetsplats
Sött och Salt Kontakt
Viktoria Rainelli vicky.rainelli@sottochsaltgodis.se Jobbnummer
9976025