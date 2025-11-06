Butikssäljare (cyklar & trädgårdsmaskiner)
Rundgrens Cykel & Motor / Butikssäljarjobb / Klippan
2025-11-06
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
Visa alla jobb hos Rundgrens Cykel & Motor i Klippan
Är du social, gillar att prata med människor och har ett intresse för cyklar och trädgårdsmaskiner?
Vi söker en driven och serviceinriktad butikssäljare som vill vara med och utveckla vår butik. Hos oss möter du kunder som behöver allt från ny cykel till reservdelar och trädgårdsutrustning.
Om rollen:
Försäljning av cyklar, trädgårdsmaskiner, tillbehör och reservdelar
Hjälpa kunder att hitta rätt produkter utifrån behov
Hålla ordning och skapa en inspirerande butiksmiljö
Samarbete med verkstaden vid in- och utlämningar
Vi tror att du är:
Självgående och initiativrik
Har god känsla för kundbemötande
Pålitlig, positiv och tycker om att skapa nöjda kunder
Intresserad av cyklar, trädgård och teknik
Inte är rädd för att hugga i när det behövs och som trivs med att hålla ett bra tempo och få saker gjorda.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
• Innehar minst B-körkort
• Behärskar svenska i tal och skrift
För oss är det lika viktigt vem du är som vad du kan. Vi söker en person som tar egna initiativ, är positiv och gillar att hugga i - det är egenskaper som gör att man trivs och utvecklas hos oss.
Som ett mindre företag erbjuder vi variation och gemenskap. Hos oss blir du en viktig del av ett litet team där alla hjälps åt och där besluten tas nära verksamheten. Du får frihet under ansvar, möjlighet att påverka ditt arbete och växa i din roll.
Arbetet är omväxlande - du möter kunder, håller butiken ren och trivsam och hjälper till med övrigt förekommande uppgifter. Här märks dina insatser direkt, och du blir en del av en familjär arbetsmiljö med schyssta villkor och produkter som gör skillnad i människors vardag.
Vi arbetar främst under våra öppettider: vardagar 9.00-18.00 och lördagar 10.00-13.00, men arbete utanför dessa tider kan förekomma vid behov.
För rätt person vill vi gärna erbjuda en fast tjänst med 6 månaders provanställning.
Om vi inte hittar den perfekta matchningen direkt, börjar vi gärna med en timanställning - och finns viljan och engagemanget där, kan det växa till en heltidstjänst.
Vänta inte med och skicka in din ansökan - vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: info@rundgrenscykel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rundgrens Cykel & Motor
Vedbyvägen 3 (visa karta
)
264 35 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lovisa Yngvesson info@rundgrenscykel.se Jobbnummer
9590982