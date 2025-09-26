Butikssäljare Bodypower - Emporia, Malmö (3 tjänster)
Orvelin Bodypower AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2025-09-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orvelin Bodypower AB i Malmö
, Helsingborg
, Uddevalla
, Tanum
, Strömstad
eller i hela Sverige
Älskar du service, hälsa och träning? Har du koll på kosttillskott och kanske en PT-utbildning i bagaget? Då vill vi att du blir en del av vårt team på Emporia!
Om tjänsten
Vi söker nu3 engagerade säljare på deltid (ca 40-75%)med start i november till vår butik på Emporia i Malmö. Som säljare på Bodypower är du butikens ansikte utåt och en nyckelperson i vårt team. Du brinner för att ge varje kund en förstklassig upplevelse och guidar dem till rätt produkter utifrån deras mål och behov. Hos oss får du arbeta med marknadens ledande varumärken inom kosttillskott och hälsa - och vara en viktig ambassadör för Bodypowers värdegrund.
Dina arbetsuppgifter
Välkomna och inspirera kunder med genuin service och expertis
Aktivt arbeta med merförsäljning och informera om aktuella kampanjer
Identifiera och tillgodose kundens behov av kosttillskott och hälsoprodukter
Säkerställa att butiken alltid är ren, inbjudande och att varor exponeras enligt våra riktlinjer
Kassaarbete och varupåfyllning
Dela med dig av din kunskap till både kunder och kollegor
Följa rutiner, lagar och interna riktlinjer
Vi söker dig som
Är pålitlig, serviceinriktad och har en positiv inställning
Har ett genuint intresse för träning, hälsa och kosttillskott
Gärna har en PT-utbildning eller motsvarande erfarenhet inom träning/hälsa (meriterande men inget krav)
Är nyfiken och villig att lära dig mer om våra produkter och branschen
Trivs med att arbeta i team men även klarar av att arbeta självständigt
Arbetstider
Varierande arbetstider mellan10:00 - 20:00, måndag - söndag
Som regel arbetar du varannan helg
Under vissa perioder (t.ex. högtider och kampanjer) kan längre öppettider förekomma
Ensamarbete förekommer, vilket kräver att du är trygg och självgående
Vi erbjuder
Ett roligt och utvecklande deltidsjobb i ett växande företag
Möjlighet att arbeta med marknadens ledande varumärken inom kosttillskott och hälsa
Stora möjligheter till personlig utveckling och vidareutbildning inom området
Friskvårdsbidrag och kollektivavtal
Riktigt fina personalrabatterpå hela vårt sortiment
Trygg arbetsplats medslumpmässiga alkohol-, drog- och dopingkontrollerför allas säkerhet och trivsel
Ett engagerat och stöttande team där vi har kul på jobbet
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Välkommen till Bodypower Emporia - där kunskap, service och hälsa står i centrum! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Orvelin Bodypower AB
(org.nr 556345-0823), https://www.bodypower.se Arbetsplats
Bodypower Kontakt
Ebba Malmsten ebba.malmsten@bodypower.se Jobbnummer
9529168