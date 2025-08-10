Butikssäljare Bik Bok Sundsvall Birsta - vikariat
2025-08-10
Trivs du med att arbeta nära människor, sprida härlig energi och utmana dig själv? Gillar du tanken på att arbeta mot uppsatta mål tillsammans med ett härligt team?
Då kanske du är vår nya stjärna! Nu har du chansen att börja din karriär på Bik Bok - en av Nordens ledande modekedjor för tjejer.
Vi söker en genuin & serviceinriktad säljare på deltid som kan börja i slutet på augusti. Tjänsten är på cirka 12 h/veckan med arbete varannan helg och går att kombinera med exempelvis studier under förutsättningen att man har ett flexibelt schema och prioriterar vår butik först. Erfarenhet av butiksarbete är meriterande men inget krav. Det som avgör om du passar hos oss är din inställning, energi & vilja att arbeta på dig själv och nära kunderna.
VI är ett härligt team som är i en spännande utvecklingsresa. Den goda sammanhållningen i teamet, i kombination med mode och trevliga kunder, är den främsta anledningen till att vi trivs så bra på jobbet - även i de mest hektiska perioderna! Tempot kan vara högt, och arbetsuppgifterna är varierade. Men det är det som gör det så kul! Vårt viktigaste fokus är att möta våra kunder på ett personligt sätt och ge dem en så bra shoppingupplevelse som möjligt. Sprida god energi, girl power och såklart, sälja. Hos oss älskar vi att jobba kreativt med att styla outfits och hitta nya plagg till våra kunder.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi tror att du är:
- Utåtriktad med god samarbetsförmåga
- Bäst i högt tempo och klarar av flera uppgifter samtidigt
- Engagerad och motiverad av att nå goda resultat tillsammans med teamet
- Serviceminded och ger alltid kunden den bästa shoppingupplevelsen i butik.
- Ett positivt bidrag till en god arbetsmiljö, där människor hejar på varandra
- Flexibel när det kommer till arbetstider och arbetsuppgifter
- Intresserad och uppdaterad om mode och trender
Bik Bok är en av Nordens ledande modedestinationer för tjejer i mitten av 20-årsåldern. Vi brinner för att skapa kollektioner med en balans mellan bra basplagg, kommersiella trender och "it-fashion" för att inspirera den nordiska tjejen. På Bik Bok gör 1 000 anställda ett fantastiskt jobb för att vi ska lyckas, varje dag.
Bik Bok ingår i modekoncernen Varner, som består av flera profilerade kedjor - Cubus, Dressmann, Carlings, Volt, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar idag 6 nätbutiker och över 1 200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
