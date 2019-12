Butikssäljare Bemanningspool- Clas Ohlson, Stockholm - Retail Knowledge Sweden AB - Säljarjobb i Stockholm

Retail Knowledge Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm2019-12-21Retail Knowledge är ett bemanning- och rekryteringsföretag som fokuserar på tjänster inom servicebranschen. Vi har, sedan starten 2002, hjälpt hundratals serviceföretag i Norden. Med vårt huvudkontor i Stockholm är vi en av de största aktörerna i vår bransch. Vårt främsta uppdrag är att öka lönsamheten för våra kundföretag samt att förbättra och effektivisera bemanningen. Retail Knowledge är ett auktoriserat bemanningsföretag.Butikssäljare - bemanningspool uppdrag Clas Ohlson, StockholmRetail Knowledge söker:Nu söker vi fler Poolare till vår bemanningspool för uppdrag hos Clas Ohlson. Som Poolare är du anställd av oss, Retail Knowledge och jobbar på uppdrag hos vår kund Clas Ohlson.Clas Ohlson brinner för att förenkla livet. Vi strävar efter att jobba smartare varje dag när vi hjälper kunder med smarta produkter och tjänster som förenklar vardagen. Clas Ohlson har funnits i 100 år nu, och med din hjälp kommer vi att finnas i minst 100 år till.Är du redo?Som säljare är din främsta uppgift att få kunden att trivas, känna sig välkommen och att se till de hittar rätt produkter och lösningar under sitt besök. Med engagemang, personligt ansvar och initiativkraft lyfter du tillsammans med dina kollegor upplevelsen av att handla på Clas Ohlson. På ett serviceinriktat sätt tar du aktivt kontakt och skapar kundmöten, svarar på frågor och berättar om våra produkter. I din roll ingår det också att arbeta i kassa och vara en del av varuflödet i form av påfyllning.För att uppnå detta arbetar du bland annat med att:Vara tillgänglig och kontakta kunder proaktivt samt alltid sträva efter att ge kundservice i världsklassHa inställningen att göra varje kund nöjd, oavsett situation, inom givna ramarDelta i samtliga arbetsuppgifter i butiken samt följa rutiner och arbetssättMedverka till att utveckla kundmötet, butiksrutiner och arbetsuppgifterVara delaktig i att butiksytor, lager och kontor är städade och i god ordningVem söker vi?Avklarad gymnasieutbildning, meriterande med utbildning inom Handel- och administrationArbetslivserfarenhet inom serviceyrke och/eller någon av våra produktkategorier är meriterandeGoda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skriftDu behöver ha fyllt 18 år för att arbeta hos Clas OhlsonDu ska vara flexibel då du kan komma att arbeta i alla Clas Ohlsons butiker i ditt områdeDu ska kunna arbeta minst 3 hela dagar i veckanVi tror att du som söker denna tjänst brinner för mötet med kunder och drivs av att få arbeta med försäljning. Som person ser vi också att du har lätt för att ta initiativ och motiveras av att leverera resultat. För att trivas hos Clas Ohlson ser vi det som viktigt att du är en lagspelare som motiveras av att ha nära samarbete med dina kollegor i det dagliga arbetet. Vi tror också att du drivs av att vara i en arbetsmiljö som är snabbrörlig där du förväntas vara flexibel och stresstålig.Ett krav för tjänsten är att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, beskriv detta tydligt i din ansökan.Start: JanuariOmfattning: Extra vid behovPlats: StockholmLön: Timlön enligt kollektivavtalVälkommen in med din ansökan!OBS! Vi tar endast emot ansökningar via vårat rekryteringsverktyg på vår hemsida www.retailknowledge.se, vi har inga möjligheter att ta emot eller svara på ansökningar via mail. Inga ansökningar kan skickas direkt till Clas Ohlson. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sofia Olsson: sofia.olsson@retailknowledge.se Retail Knowledges bedriver en uthyrningsverksamhet. Retail Knowledge är helt nischat mot detalj- och dagligvaruhandeln och har varit verksamma sedan 2002. Retail Knowledge har ca 300 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö och vårt syfte är att bygga företagsanpassade bemanningspooler med extraanställda för kända retailbolag. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och följer gällande kollektivavtal.Varaktighet, arbetstidDeltid Tillsvidare2019-12-21Fast lönSista dag att ansöka är 2020-01-19Retail Knowledge Sweden AB5017105