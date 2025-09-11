Butikssäljare bageri 20 tim/v - Stora Coop Hammarö
2025-09-11
Drivs du av försäljning och att leverera branschens bästa kundmöte? Då kan du vara den vi söker till Stora Coop Hammarö. Vi söker en butikssäljare på 20 timmar i veckan, med inriktning mot butikens bageri. Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är social, kreativ och noggrann och som gärna kommer med förslag och idéer samt har lätt för att arbeta i team. Du drivs av utmaningar, ser möjligheter och har en vilja att hela tiden utveckla och effektivisera såväl verksamheten som dig själv.
Som butikssäljare hos oss är det viktigt att du gillar att arbeta i ett högt tempo och kan hantera stressiga situationer. Vi värdesätter att du är flexibel och serviceinriktad med ett stort engagemang i arbetet. Du ska dela Coop Värmlands värderingar.
Tjänsten har inriktning mot butikens bageri, men även allmänt förekommande arbetsuppgifter som finns i en livsmedelsbutik ingår. Kvälls- och helgarbete förekommer.
Vi erbjuder dig:
Välkommen till en fantastisk arbetsplats där vi ser fram emot att gå till jobbet, har kul ihop och hjälper varandra framåt. Vi är en blandning med personer i alla åldrar där vi är varandras arbetsmiljö och jobbar mot branschens bästa kundmöte. Hos oss får du möjligheten att arbeta med utvecklande och varierande uppdrag i en livsviktig bransch. Tillsammans skapar vi välkomnande, inspirerande och säljande butiker för en hållbar framtid och ett levande Värmland.
Tjänsten är på 20 tim/vecka.
Sista ansökningsdag är 30 september. Rekryteringsarbetet sker löpande och kan vara tillsatt innan sista ansökningsdag.
Kontakta Säljchef Färskvaror Anna Lindh mer information på 010-4108754
Hur ser din framtid ut? Står du på tröskeln in i arbetslivet eller har du nya planer på gång? Kanske finns ditt framtida yrke inom Coop Värmland?
För oss är service ett nyckelord, oavsett vilken roll man har i organisationen, och vi har alltid kundens behov i fokus. Vi har gott om kompetent personal och vi värdesätter engagemang och ambition.
Vill du arbeta tillsammans med vår serviceinriktade personal? Har du vinnarinstinkt och ett brinnande intresse för att göra ett bra arbete? Är du dessutom ansvarsmedveten och flexibel kan ett jobb hos Coop Värmland passa dig.
Se våra andra lediga tjänster inom Coop Värmland här! Ersättning
