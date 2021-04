Butikssäljare Ahlsell & Ahlsell Workwear Täby - Ahlsell Sverige AB - Säljarjobb i Täby

Prenumerera på nya jobb hos Ahlsell Sverige AB

Ahlsell Sverige AB / Säljarjobb / Täby2021-04-13Försäljning, kundvård och personlig utveckling hos oss på Ahlsell!Våra kunder är proffs som bygger, installerar, reparerar och underhåller. Tillsammans med dem löser du dagliga utmaningar och gör deras vardag enklare. Och vår kunskap gör det enklare att bygga ett bättre samhälle.Och just det, visste du att vi har Sveriges största säljkår, Sveriges mest besökta webshop och en logistik i världsklass? Välkommen med Din ansökan!Vi erbjuderVi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta. Vi tar vår position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre samhälle.Om rollenVi söker dig som vill vara med och ge våra kunder i Täby bästa tänkbara service och stödja dem med kvalificerad rådgivning i butiken. Våra kunder är proffs som bygger, installerar och underhåller.På Ahlsell blir du en del av Sveriges största säljkår. För kunden är vi som bäst då vi samarbetar. Med vårt enorma sortiment får du chans att arbeta med kunniga kollegor inom fler segment och roller.Du kommer att arbeta med alla de uppgifter som förekommer i en butik och det förväntas att du tar eget ansvar och initiativ och vill vara med på vår resa att utveckla butiken mot nya framgångar.Om digVi söker dig som är öppen, ansvarfull och lösningsorienterad. För att ge våra kunder bra service är det viktigt att du gillar att samarbeta. Vi arbetar tillsammans på Ahlsell för att göra det enkelt för våra kunder.Vi kallar det One Ahlsell.Din bakgrund kan variera men meriterande är om du är allmänt tekniskt kunnig och/eller har erfarenhet av en liknande roll. Rollen kommer innebära jobb i vår Ahlsell butik och store in store butik Ahlsell Workwear. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper. Engagemang, nyfikenhet och intresse är exempel på egenskaper som vi uppskattar.Placering: Ahlsells butik i TäbyAnställnigsform: 6 månader provanställning, heltid.Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta butikschef Sandrella Lindström via mail sandrella.elias@ahlsell.se 2021-04-13Välkommen med din ansökan via Ansök knappen nedan.Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter cirka 31 miljarder SEK. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med drygt 5 700 medarbetare, över 240 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast månadslönSista dag att ansöka är 2021-05-13Ahlsell Sverige AB5686747