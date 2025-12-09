Butikssäljare 80% till accessoarbutik på Arlanda

Fredmans Ur AB / Butikssäljarjobb / Sigtuna
2025-12-09


Älskar du smycken, klockor, solglasögon och premium varumärken, samt att ge det lilla extra i service till kunder? Vill du jobba i en dynamisk internationell miljö och växla till nästa nivå i din karriär? Då kan denna tjänst uppfylla dina ambitioner!
Vi söker dig som vill bli del av vår team i butiken FREDMANS på Arlanda.

Om FREDMANS
Vi på FREDMANS har passion till klockor, smycken och accessoarer som vi delar med våra kunder och vill alltid erbjuda det lilla extra i vårt sortiment och vårt bemötande.
Hos oss hittar du en dynamisk arbetsplats med varierande arbetsuppgifter, möjlighet att ta ansvar och eget initiativ, samt möjlighet att träffa kunder från olika delar av världen.


Publiceringsdatum
2025-12-09

Om tjänsten
Omfattning: 80% inklusive helgdagar.
Arbetstimmar kl 05.00 - 21.00 enligt schema. Skift 4-8 timmar/dag.
Anställningsform: tills vidare. 6 månader provanställning.
Tillträde: omgående efter genomförd säkerhetsprövning.

Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
• Välkomna och ge ett personligt och professionell bemötande till varje kund.
• Inspirera, tipsa och presentera våra produkter med passion och expertis.
• Hjälpa kunder att hitta rätt produkt eller gåva baserat på deras behov.
• Bidra till att forma en inbjudande och inspirerande shopping miljö som speglar Fredmans identitet och höga kvalitetsstandard.
• Uppfylla interna försäljnings- och service mål, KPI och policies i butik.

Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av kundservice och försäljning i fackhandeln.
• Är serviceinriktad och kan hanterar olika typer av situationer som kan uppstå i butik.
• Har ett gediget intresse och förståelse för högkvalitativa produkter.
• Är flexibel och trivs i en internationell miljö med högt tempo.
• Är kommunikativ, social och har en naturlig känsla för service.
• Är organiserad och ansvarstagande
• Är driven, ambitiös och motiveras av goda försäljningsresultat.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skift.

Anställning kommer innebära säkerhetsprövning.

Det är meriterande om du bor i närheten och kan ta dig snabbt till Arlanda.

Välkommen med din ansökan! Bifoga gärna ditt CV med personligt brev och bild till cv@fredmans.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
E-post: cv@fredmans.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arlanda - butikssäljare 80%".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fredmans Ur AB (org.nr 556753-4341), https://fredmans.com/
Stockholm Arlanda Airport Terminal 5 Marknadsplats (visa karta)
190 45  STOCKHOLM-ARLANDA

Arbetsplats
Fredmans Arlanda

Jobbnummer
9636550

