Butikssäljare 77% till Gulf Idre
Idre Petroleum AB / Kassapersonalsjobb / Älvdalen Visa alla kassapersonalsjobb i Älvdalen
2025-10-19
Nu söker vi en ny stjärna till vårt team på Gulf Idre!
Vi söker dig som är serviceinriktad, stresstålig, lösningsorienterad, alltid har ett leende på läpparna och gillar när det händer mycket!
Jobbet innebär allt ifrån att bereda mackor till att hjälpa kunden fylla på motorolja!
Du skall vara pålitlig och ansvarstagande då man delar av dagen jobbar ensam och ska få en hel bensinstation att fungera.
Tjänsten innebär att du ligger på ett rullande 4-veckorsschema med jobb varannan helg, hälften morgonpass från 6.30 och andra hälften kvällspass till 21.00. Du jobbar hela dagar 8-9 timmar. Ena veckan 3 dagar och andra veckan 4 dagar, vilket gör att man är ledig lika många dagar som man jobbar.
Vi ett litet tight gäng idag på 4-5 personer som hela tiden försöker flytta fram positionerna med att utveckla oss så vi är relevanta.
Låter detta som nåt för dig? Tveka inte att skicka in en ansökan. Tjänsten tillsätts löpande, direkt vi hittar dig!
Lön enligt kollektivavtal.
Gulf Idre - Där service fyller tankarna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: info@gulfidre.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Idre Petroleum AB
790 91 IDRE Arbetsplats
Gulf Kontakt
Ägare/VD
Emil Henning info@gulfidre.se 0702559496 Jobbnummer
