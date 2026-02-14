Butikssäljare 75% vikariat till Avolta taxfreebutik, Luleå flygplats
2026-02-14
Är du driven, social och brinner för försäljning och service i världsklass? Avolta erbjuder världsledande och exklusiva varumärken, och slår ditt hjärta lite extra för hudvård och parfym har du kommit rätt.
Vi söker nu en butikssäljare på ett vikariat till vår fina taxfreebutik på Luleå flygplats!
Om rollen
Som butikssäljare hos Avolta blir du en del av ett inspirerande team som brinner för att skapa en köpupplevelse som överträffar kundernas förväntningar. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Arbeta aktivt med försäljning och kundservice i världsklass
Kassaarbete med högt tempo
Påfyllnad av varor och att hålla ordning i butiken
Att tillsammans med ditt team skapa en inspirerande butiksmiljö
Vem är du?
Har en hög servicekänsla och lätt för att ta kontakt med nya människor
Trivs i en internationell miljö med kunder från hela världen
Har framgångsrika resultat inom försäljning och service samt kundbemötande
Har fyllt 20 år, på grund av alkoholförsäljning i våra butiker
Har körkort och tillgång till bil, för att kunna ta dig till och från flygplatsen alla tider på dygnet
Kan arbeta tidiga morgnar och sena kvällar då vi har öppet större delen av dygnet
Uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska såväl som på engelska, ytterligare språk är meriterande
Du agerar professionellt, är handlingskraftig och har hög integritet. Vi ser att du är flexibel samt har förmåga att arbeta strukturerat.
Vi erbjuder
Ett roligt arbete i en dynamisk flygplatsmiljö. Den ena dagen är aldrig den andra lik, och genom att skapa en inspirerande köpupplevelse i våra butiker, är vi en del av kundernas resa.
Utöver detta;
Sälj- och serviceprogram
Personalrabatter
Produktutbildningar från våra leverantörer
Friskvårdsbidrag
Personalparkering
Lön och försäkring enligt kollektivavtal

Publicering sdatum 2026-02-14

Om tjänsten
Tjänsten är en vikariatsanställning på 75% mellan maj 2026 till och med april 2027. Du arbetar cirka 30 timmar/vecka, fördelat över veckans alla dagar, tidiga morgnar och sena kvällar. Du är placerad på Luleå flygplats och behöver kunna ta dig till och från flygplatsen med bil i stort sett hela dygnet, då vår verksamhet är öppen större delen av dygnet, 365 dagar om året.
Arbetet sker på säkerhetsklassat område och därför är säkerhet en hög prioritet. Vi genomför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Du behöver kunna uppvisa skriftliga intyg som visar din sysselsättning de senaste 5 åren, förbered gärna dessa inför en eventuell intervju. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här.
Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt kandidat. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För att bli en del av taxfreebutikens härliga team söker du tjänsten via formuläret nedan!
Vilka är Avolta?
Hos Avolta möter du kunder och resenärer från hela världen. Med ett gemensamt utbud av taxfreeförsäljning, lyxbutiker, mat och dryck på flygplatser, motorvägar, kryssningar, järnvägar och mer, är vi världsledande inom travel-retail med verksamhet på 1 200 platser i 75 länder. Vårt omfattande utbud innebär att vi är på rätt plats, vid rätt tidpunkt, för alla resenärer.
Vi finns till för att göra resenärer lyckligare genom att maximera varje stund av deras resa - oavsett om de är på språng eller online.
Vill du ta nästa steg i en dynamisk roll inom det världsledande företaget inom travel-retail, där människor får bidra med sin passion och expertis, skicka gärna in din ansökan i ansökningsformuläret nedan. Läs mer om Avolta på avoltaworld.com Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://jobb.dufry.se/
Flygstationsvägen 4 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Arbetsplats
Avolta Luleå flygplats Jobbnummer
9743070