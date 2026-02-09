Butikssäljare 75 %, vikariat, Stadium Marieberg
Stadium AB / Butikssäljarjobb / Örebro Visa alla butikssäljarjobb i Örebro
2026-02-09
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stadium AB i Örebro
, Köping
, Nacka
, Eskilstuna
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du jobba i ett team med engagerade kollegor, fyllt med energi? Ser du dig själv som driven, serviceinriktad och kommunikativ? Toppen, då kanske du är vår nästa stjärnspelare! Vi söker en butikssäljare till vårt lag.
Stadiums mission är att inspirera till ett aktivt liv för alla. För att kunna göra det måste alla våra medarbetare har roligt på jobbet och drivas av samma sak som oss: att aktivera världen - vad är din drivkraft? Läs mer om våra drivkrafter på vår karriärsida.
Vad gör en butikssäljare på Stadium?
Våra kunder ska känna sig välkomna hos oss, de ska bli inbjudna till en kundupplevelse runt hela löparbanan. En upplevelse som kännetecknas av service i världsklass. Som butikssäljare skapar du förutsättningar för våra kunder att hitta de produkter de söker. Den dagliga servicen inkluderar att stå i kassan, personlig försäljning och att se till att butiken är visuellt attraktiv och inspirerande, välfylld med våra produkter. ****Om du har intresse och kunskap om våra varumärken och produkter, är det ett stort plus.
Vem är du?
Vi tror att du delar vårt sätt att tänka och våra övertygelser när det kommer till att se möjligheter i alla utmaningar. Du tycker om att ha mycket ansvar och möjlighet att växa i din roll. För att jobba på Stadium måste du vara minst 18 år. Om du har butikserfarenhet är det ett plus.
Vad erbjuder vi dig?
Läs mer om vårt lag på vår Karriärsida, på Instagram WorkatStadium eller på Linkedin.
Klicka på länken här för att komma till ett av våra poddavsnitt och på 15 min få en inblick i hur det är att jobba på Stadium.
Varaktighet/arbetstid Tjänsten är på 75 % och avser perioden från 23 februari 2026 till 31 Maj 2026.
Ansökan Som en del i rekryteringsprocessen kommer du att få en inbjudan till din e-mail till att besvara ett personlighetstest. Det tar ca 15 minuter att besvara testet. Vi kommunicerar mestadels genom mail så se till att hålla koll på din inkorg, håll även koll på skräpposten för säkerhets skull.
Eftersom vi alltid vill göra saker så enkelt som möjligt är det inte säkert att vi väntar till sista ansökningsdag innan vi går vidare i rekryteringsprocessen. Så vänta inte, sök redan nu.
Välkommen med din ansökan. Come join the movement!
Tycker du också att livet är roligare när det rör på sig?
Hos oss på Stadium jobbar lagspelare som brinner för försäljning, sport och sportmode. Energi, mod och laganda är några av de grundstenar som gjort att det lilla familjeföretaget från Norrköping blivit en av Nordens största sportkedjor. Men vi stannar inte där. Genom innovation och enkelhet fortsätter vi att utvecklas med nya koncept, fler produkter och varumärken på marknaden. Tävlingsandan och passionen genomsyrar allt vi gör och vår mission är att inspirera och ge fler människor möjlighet till ett aktivt liv.
Join the movement. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stadium AB
(org.nr 556187-3299), https://karriar.stadium.se/ Arbetsplats
Stadium Store Jobbnummer
9732750