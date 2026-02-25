Butikssäljare 50% Dressmann Lycksele - sommarvikariat
Varner Retail AB / Butikssäljarjobb / Lycksele
2026-02-25
Vill du jobba med de bästa? Bli vår nya butikssäljare!
Hos Dressmann handlar allt om att ha kul på jobbet, och vår största styrka är människorna och allt vi åstadkommer tillsammans som team och goda vänner! Tillsammans skapar vi en trivsam miljö och de bästa upplevelserna för varandra och alla som besöker vår butik. Hos oss får du möjlighet att lära dig försäljningsyrket av branschens bästa säljare och arbeta i ett energifyllt team som vill att du ska trivas och lyckas.
Är detta du?
Du är social, glad och gillar att inspirera kunder att hitta sin klädstil. Du trivs tillsammans med andra och i en miljö där det händer mycket varje dag. Inte minst gillar du varierade arbetsuppgifter, där ditt mål är att hjälpa kunder, hålla butiken inbjudande och bidra till en god stämning.
Vi tror att du är:
• Utåtriktad och tycker om att prata med människor
• Energisk och får saker att hända
• En lagspelare som stöttar dem omkring dig
• Flexibel och kan arbeta kvällar och helger
Är vi en bra match?
Då hoppas vi att du skickar in din ansökan redan idag! Vi läser ansökningar löpande.
Vi kan erbjuda:
• En unik kultur
• En energisk arbetsmiljö
• Utveckling inom försäljning och service
• Karriärmöjligheter
• Bonusprogram
• Generös personalrabatt i våra Varner-butiker
Dressmann är en av Nord-Europas största klädkedjor inom herrkläder med över 400 butiker i 4 länder. Kedjan erbjuder kollektioner för alla kvalitets- och prismedvetna män, med bra köp till fritid, arbete och fest. Hos Dressmann gör närmare 2400 medarbetare varje dag ett avgörande arbete för att vi ska lyckas.
Dressmann är en del av modekoncernen Varner som består av flera profilerade kedjor; Cubus, Carlings, Bik Bok, Volt, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar för närvarande 6 nätbutiker och över 1200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland och Island. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare Varner Retail AB
(org.nr 556116-7213), https://dressmann.com/ Arbetsplats
Dressmann Jobbnummer
9763991