Butikssäljare 30h/v, DK Company - Åhlens City
Retail Knowledge Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-10-09
Vår flagshipbutik på Åhléns City Stockholm söker nu en driven och engagerad butikssäljare som vill vara med och skapa en inspirerande butiksmiljö och ge våra kunder en förstklassig upplevelse!Om oss
InWear, Part Two, Saint Tropez, Soaked och Gestuz är alla klädmärken som ägs av den danska modekoncernen DK Company - en av Nordens största aktörer inom mode. Läs mer på www.dkcompany.com
Om rollen Hos oss får du en fartfylld och varierande vardag där ingen dag är den andra lik. Du arbetar mitt i hjärtat av Stockholm, i en av stadens mest besökta butiker. Målet är alltid detsamma - att ge varje kund den bästa möjliga upplevelsen.
Plats: Åhléns City Stockholm Tillträde: Enligt överenskommelse Omfattning: 30 timmar/vecka (vardagar, kvällar och helger)
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Aktiv försäljning och personlig rådgivning till våra kunder
Säkerställa en inspirerande och säljande butiksmiljö
Hantera påfyllning, lagerarbete och uppackning av nya kollektioner
Bidra till ett positivt och resultatorienterat butiksklimat
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Modeintresserad och uppdaterad på trender
Resultatinriktad och drivs av försäljning
Serviceinriktad och brinner för kundmötet
Stresstålig, flexibel och har förmågan att ta egna initiativ
En lagspelare som bidrar till energi och positiv stämning i teamet
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi tillsammans skapar en glad, inspirerande och utvecklande arbetsmiljö. Du får möjlighet till personlig utveckling och att arbeta i en internationell och framåtlutad modekoncern.
AnsökanLåter det som jobbet för dig? Skicka ditt CV och personliga brev till: Lisen - jobb.aahlens@dkcompany.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://retailknowledge.se Arbetsplats
Retail Knowledge Kontakt
Annonsavdelningen annons@retailknowledge.se 0771700600 Jobbnummer
9549786