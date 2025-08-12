Butikssäljare 30 tim/vecka - Matinique, Åhléns Westfield Mall of Scandin...
2025-08-12
Matinique på Åhléns Westfield Mall of Scandinavia i Solna växer och söker nu en driven och ansvarstagande butikssäljare på 30 timmar i veckan! Arbetsuppgifter: - Ge personlig service, säljrådgivning och skapa en positiv upplevelse för våra kunder. - Hantera varuleveranser, varupåfyllning och hålla ordning på lagret. - Säkerställa att butiken är säljande och inspirerande genom exponering och ordning. Vi söker dig som: - Är modeintresserad och uppdaterad på aktuella trender. - Är resultatorienterad, serviceinriktad och med stark drivkraft i försäljning. - Är stresstålig, flexibel och självgående med förmåga att ta initiativ. - Trivs i högt tempo och kan hantera flera uppgifter samtidigt. - Erfarenhet från modebranschen är meriterande. Om tjänsten: Omfattning: 30 timmar/vecka. Ansökan: Skicka CV och personligt brev till: Carina Johansson cajo@dkcompany.com Ersättning
