Butikssäljare 30 tim/v inriktning kolonial Maximat Töcksfors
Vi söker en butikssäljare på 30 tim/v med till Maximat Töcksfors. Tjänsten är inom kolonialavdelningen. Töcksfors ligger 3 mil från Årjäng och några mil från norska gränsen.
Som butikssäljare ansvarar du tillsammans med Teamledare, butikschef och övriga medarbetare för att utveckla sortiment, merförsäljning och kundupplevelse. Du är en person som gillar att ta ansvar och föregå med gott exempel. Du har rätt kompetens, inställning och attityd för uppgiften och ser fram emot att vara med att utveckla vår redan idag fina avdelning till våra högt satta mål. Arbetsuppgifterna innebär varuplock, varubeställningar, egenkontroll, säljplanering, kassa och kundmöten. I tjänsten ingår såväl kvälls- som helgarbete.Publiceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är driven, ansvarstagande, flexibel, nytänkande och har stort intresse för att:
• vara med att skapa Värmlands bästa butik.
• samarbeta med duktiga medarbetare.
• vara med att skapa en hög lägsta nivå på ett effektivt sätt.
• att vara en god förebild och att föregå med gott exempel.
Vi söker dig som:
• har erfarenhet av arbete inom butik
• vill utvecklas och som söker nästa steg i din butikskarriär.
• ser kunden som den viktigaste personen och visar det med ett professionellt kundbemötande.
• är mån om din personliga utveckling.
• agerar i enlighet med Coop Värmlands värderingar.
• bidrar till att skapa god lönsamhet inom ditt ansvarsområde.
Tjänsterna är en tillsvidaretjänst, sysselsättningsgraden är 30 tim/v. Tillträde enligt överenskommelse. Helger och kvällar ingår. Tjänsten är en kollektivtjänst. Intervju sker löpande och tjänsten kan vara tillsatt innan sista ansökningsdag 2026-05-10 För ytterligare information, kontakta Teamledare Sofia Wassén 010-4109830
Hur ser din framtid ut? Står du på tröskeln in i arbetslivet eller har du nya planer på gång? Kanske finns ditt framtida yrke inom Coop Värmland?
För oss är service ett nyckelord, oavsett vilken roll man har i organisationen, och vi har alltid kundens behov i fokus. Vi har gott om kompetent personal och vi värdesätter engagemang och ambition.
Vill du arbeta tillsammans med vår serviceinriktade personal? Har du vinnarinstinkt och ett brinnande intresse för att göra ett bra arbete? Är du dessutom ansvarsmedveten och flexibel kan ett jobb hos Coop Värmland passa dig.Se våra andra lediga tjänster inom Coop Värmland här! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Värmland Ekonomisk fören
672 41 TÖCKSFORS Arbetsplats
Maximat Töcksfors Jobbnummer
9869843