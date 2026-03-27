Butikssäljare - Maskiner & verktyg till Snicken Visby
2026-03-27
Vi bygger Gotland - vill du vara med? - Butikssäljare maskiner & verktyg till Snicken Visby
Vi söker nu en butikssäljare med inriktning maskiner och verktyg till vår anläggning Snicken Visby. Rollen har fokus på försäljning, service i världsklass och att bygga långsiktiga kundrelationer - både med proffs- och privatkunder.
TJÄNSTEN
Som butikssäljare möter du dagligen våra kunder och levererar service i världsklass. Du bygger och vårdar relationer med både proffs- och privatkunder genom att aktivt skapa kontakt, finnas nära kunden i deras köpprocess och följa upp. Du guidar till köp genom rådgivning och arbetar aktivt med exponering och ordning i butiken.
Du engagerar dig i sortimentet, utvecklar avdelningen och har löpande kontakt med leverantörer. Arbetsuppgifterna inkluderar även varuplock, prisuppdateringar och inventering.
Utöver verktyg och maskiner erbjuder vi ett brett sortiment inom bland annat färg & tapeter, golv, kök, badrum, fönster & dörrar, bygg och trädgård. Du arbetar nära övriga butikssäljteamet och samarbetar med lager-, objekt- och utesäljare.
VI SÖKER
Vi söker dig som är utåtriktad, brinner för försäljning och snabbt bygger förtroende hos kunder. Du drivs av att ge service i världsklass och har ett stort intresse för samt god kunskap om verktyg och maskiner.
Du arbetar flexibelt och lösningsorienterat, tar ansvar och har ett öga för ordning och reda. Som person är du en prestigelös lagspelare med god samarbetsförmåga, samtidigt som du är trygg i att ta egna initiativ. Erfarenhet från bygghandel eller byggbranschen är meriterande.
DET HÄR FÅR DU HOS OSS
Hos oss blir du en del av ett stödjande team där vi tillsammans arbetar för att skapa en hållbar och trivsam arbetsmiljö. Vi erbjuder en kreativ och stimulerande arbetsplats där du får möjlighet till såväl kompetensutveckling som personlig utveckling. Vi har kollektivavtal med goda villkor och ser till att du har alla arbetsverktyg du behöver för att lyckas i din roll.
OM FÖRETAGET
Snicken Visby är den kompletta byggvaruhandeln och ingår som en viktig del i det familjeägda företaget Järn AB Södertorg. Vår ambition är att erbjuda ett heltäckande produktsortiment från "husgrunden till skorstenspipan" och allt däremellan. Vi välkomnar dina idéer och initiativ som för oss framåt i vår gemensamma strävan att vara det naturliga valet i branschen. Vi bygger Gotland.
PRAKTISKT
Tjänsten en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Heltid. Arbetstiden schemaläggs i skift, måndag till fredag kl. 7-18 och lördagar kl. 10-15. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järnab Södertorg
(org.nr 556323-1850), http://www.jabs.se
Österbyväg 30
)
621 21 VISBY Arbetsplats
Snicken Visby Jobbnummer
9823260