Butikssäljare - Hårvård till Lyko Fabship Drottninggatan
2026-03-11
På Lyko finns det inga vanliga butiker! Vår butik eller Beauty Playground är inte till för att bara se fin ut, utan den ska användas! Vi älskar när produkter testas, kläms, känns på och verkligen upplevs. När verktyg och produkter används flitigt vet vi att våra besökare engagerar sig och det är just därför de kommer tillbaka.
Vår onlinebutik är fantastisk, men det är i våra fysiska butiker vi verkligen gör skillnad. Det är där vi möter människor på riktigt och där magin händer. I mötet kan du som butikssäljare vända någons dag på bara några sekunder. En besökare kommer in, kanske lite trött efter dagen - och går ut med en rosa påse fylld med självförtroende, glow och känslan av att ha blivit sedd. Exakt så vill vi att det ska kännas! WOW!
Vi söker nu en säljare med stort intresse och kunskap inom hårvård till vårt team på Drottninggatan, som dessutom har en stark känsla för service och försäljning. Du kommer att arbeta som säljare och expert på hårvårdsavdelningen i vår otroliga Flagship-butik.
Welcome to the Beauty Playground
Som du nog är med på vid det här laget vill vi, tillsammans med dig, skapa en kreativ, fantastisk och inspirerande butik där fantasin kan släppas lös på riktigt! PR-event, produktlanseringar, influencer event, livepoddar, livestreams och episka temafester - vår Playground på Drottninggatan är en plats där det alltid händer något. Bara fantasin sätter gränserna! Här ska det testas, kännas och upplevas från morgon till kväll, och tills vardag och fest flyter samman! Visst, vi har bästa läge och ett oslagbart utbud (även om alla våra 87 000 produkter från online skulle bli lite stökigt ) MEN retail är inte längre bara en plats där kunder kan köpa produkter. Vi tycker att retail idag ska vara en upplevelse och det är här du kommer in i bilden! Vi vill arbeta med människor som har det där lilla extra, som är BÄST på service och älskar skönhet lika mycket som vi gör.
Känner du dig träffad? Yay, let's do this!
Din roll hos oss
Tillsammans strävar vi hela tiden efter att ge våra besökare en upplevelse i absolut världsklass, och i det arbetet står du i frontlinjen. Som butikssäljare och hårvårdsexpert hos oss på Lyko är du så mycket mer än "bara" säljare - du är en rådgivare, inspiratör, expert, bästa beauty-kompis och en viktig del av besökarens upplevelse.
Vi söker dig som är specialiserad inom hårvård och brinner för att hjälpa kunder förstå sin hårtyp, bygga rätt hårvårdsrutin och hitta produkter som verkligen gör skillnad.
Hos oss handlar det om att möta varje besökare på riktigt. Du tar kontakt, lyssnar in och delar med dig av din kunskap på ett personligt sätt - alltid med målet att hjälpa besökaren att förstå sin hårtyp och hitta rätt produkter och rutiner för just sina behov. Med din kompetens guidar du våra besökare genom hårvårds-djungeln och skapar trygghet i deras val.
Det är så vi skapar den där magiska känslan av att ha blivit både sedd och boostad Att ta hand om våra besökare är alltid prio ett, två och tre, men utöver det ser du till att de alltid möts av en fräsch, väl påfylld och inspirerande butik - spotless helt enkelt!
Vi tror att du:
- Är utbildad frisör, hårstylist eller har liknande erfarenhet - alternativt en egenlärd hår-expert.
- Har djup kunskap inom hårvård och känner dig trygg i att guida kunder kring hårtyper, hårbottenhälsa, styling och produktval.
- Möjligtvis har särskilt intresse eller erfarenhet inom områden som lockigt hår, färgbevarande vård, hårbottenhälsa, styling eller ingredienser i hårvård.
- Älskar kundmötet och drivs av att skapa resultat genom service och rådgivning.
- Är engagerad, positiv och sprider energi omkring dig.
- Trivs i en fartfylld butiksmiljö.
- Är flexibel och gillar att arbeta både i team och självständigt.
- Har ett strukturerat arbetssätt och kan hantera flera uppgifter samtidigt.
- Är minst 18 år.
Om anställningen:
Tjänst: Butikssäljare med fokus på hårvård. Omfattning: 25 timmar/vecka. Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse. Lön: Enligt kollektivavtal. Arbetstider: Arbetstiderna varierar mellan 07:00 och 20:00 vardagar, 07:00-19:00 på lördagar och 08:00-18:00 på söndagar, inklusive vissa helgdagar
Lyko är en energifylld och varm arbetsplats och har utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. Hos oss får du arbeta i en inspirerande miljö där skönhet, kunskap och upplevelser står i centrum. Vill du vara med och skapa magi i vår Beauty Playground? Vi ser fram emot din ansökan!
Ansök snabbt och enkelt utan CV eller personligt brev!På Lyko har vi sedan länge skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss i stället av urvalsfrågor när vi rekryterar. Nice va?! Går du vidare i processen kan du även få göra ett personlighetstest och spela in en kort video. Vi hoppas att det ger dig en bättre möjlighet att visa vad du går för inom de områden som är viktiga för oss och vet att det även ger objektivare, schystare och mer rättvisa rekryteringar!
Låter det här som rätt utmaning för dig? Ansök redan idag eller senast 25e mars 2026, urval kan komma att ske löpande. Har du frågor om tjänsten maila till Sanna Persson, Department Manager, på sanna.persson@lyko.com
Psst! Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mail utan ansöker gör du enkelt genom att klicka på "Ansök nu". Lycka till!
