Butikssäljare - DK Company, Åhléns City Göteborg
Retail Knowledge Sweden AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2025-08-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Knowledge Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
DK Company A/S är en dynamisk och tillväxtorienterad internationell verksamhet med passionerade människor som vill göra skillnad. Produktportföljen är bred och möjligheterna är stora. Från 21 varumärken designas, produceras och distribueras mellan 4-8 kollektioner årligen.
DK Company söker butikssäljare på 6 h/vecka samt vid behov under veckodagar till våra avdelningar för InWear, Part Two, Saint Tropez, Soaked in Luxury och Matinique på Åhléns City Göteborg.
Vi söker säljare till DK Company som har sina märkesavdelningar på Åhléns City i Göteborg. Personlig försäljning och professionell kundservice är det viktigaste för oss. Du ska inte vara rädd för att ta egna initiativ och din positiva energi smittar av sig på både kunder och kollegor.
Arbetsuppgifter
Sälj och rådgivning till alla våra kunder.
Hantera många kollektionsdropp med uppackning, ordning i lagret och varupåfyllning i butiken.
Hänga i ordning butiksytan på ett säljande sätt.
Personprofil
Modeintresserad och har koll på kommande trender.
Resultatorienterad och driven säljare som brinner för service och mötet med kunden.
Stresstålig, flexibel och kan ta egna initiativ.
Trivs med högt tempo och kan hantera många saker samtidigt.
Om tjänsten
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
6 timmar/vecka, schemalagt varannan helg och en kväll i månaden.
Vid behov under veckodagar, lov och inventeringar.
Intervjuer sker löpande. Tillträde gärna omgående.
Ansökan Skicka CV och personligt brev till: madpe@dkcompany.com Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://retailknowledge.se Arbetsplats
Retail Knowledge Kontakt
Annonsavdelningen annons@retailknowledge.se 0771700600 Jobbnummer
9459277