Butikssäljare - Coop Västervik Folkparksvägen
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Västervik Visa alla butikssäljarjobb i Västervik
2026-01-13
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Väst AB i Västervik
, Oskarshamn
, Ydre
, Borgholm
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Är du en glad och positiv person som brinner för mat, sälj och förstklassig service? Då kan du vara precis den vi söker!
Vi söker nu en ny medarbetare till vår butik Coop Västervik Folkparksvägen. Vi vill att du som söker har en bra initiativförmåga och en positiv energi som smittar av sig, ser kundens behov och med stolthet och glädje levererar branschens bästa kundbemötande.
Som person är du kreativ och kommer gärna med förslag och idéer och har lätt för att arbeta i team. Du har ett öga för detaljer och engagemanget för att skapa en välkomnande, säljande och inspirerande butik. Du drivs av utmaningar, ser möjligheter och har en vilja att hela tiden utveckla och effektivisera såväl verksamheten som dig själv.
Du kommer att få arbeta med alla arbetsuppgifter som är vanligt förekommande i butik, exempelvis;
- Arbeta i kassan
- Fylla på varor i hyllorna och fronta
- Bygga exponering på säljtorg och gavlar
- Arbeta med fys och svinn
- Arbeta med egenkontroller
- Hålla städat och snyggt i butiken
Tillsammans med dina kollegor blir du butikens ansikte utåt och för dig är kunden nummer ett. Du har lätt för att skapa långsiktiga kundrelationer och har egenskapen att inspirera kunden till köpglädje. Du trivs med att vara på språng och att arbeta kroppen. Arbetet i en butik erbjuder dig ett varierande arbete i emellanåt högt tempo och det är viktigt att du känner dig trygg med att hantera stressiga situationer.
Tidigare erfarenhet från arbete i dagligvaruhandeln är mycket meriterande, men personlig lämplighet är minst lika viktigt för oss på Coop.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 5 h/vecka med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Arbetstiden är förlagd främst till kvällar och helger, men även dagtid kan förekomma. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Ann Strand tfn: 010-746 42 31 e-post: folkparksvägen.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
- God svenska i tal och skrift är ett krav
- 18 år fyllda då du ska kunna arbeta självständigt i kassan
- Erfarenhet och kompetens från detaljhandel och/eller andra serviceyrken är meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172), https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Vast/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9680716