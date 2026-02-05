Butikssäljare - Carpe Diem Beds, Stockholm
Nu söker vi en trygg, professionell och affärsdriven butikssäljare till vår flagship store på Östermalm. En roll för dig som vill arbeta med rådgivande försäljning i det övre premiumsegmentet - där kundupplevelsen alltid går först och där varje möte får ta sin tid.
Hos Carpe Diem Beds skapar vi inte bara sängar. Vi formar hela sovrum där design, komfort och hantverk samverkar för att skapa en upplevelse som känns - varje dag och varje natt. Vår dröm är att din säng blir en integrerad del av ditt liv och ger dig som kund många år av vilsam sömn och estetisk glädje.
Som butikssäljare hos Carpe Diem Beds är du varumärkets ansikte utåt. Du arbetar huvudsakligen med försäljning på butiksgolvet och guidar kunder genom hela köpprocessen - från första mötet till en långsiktig relation.
Rollen som butikssäljare präglas av: * Rådgivande försäljning med fokus på sängar och hela sovrum * Ett lugnt arbetstempo där kvalitet, kunskap och förtroende är avgörande * Ett arbetslag där varje medarbetare har stor påverkan på butikens resultat
Huvudsakliga arbetsuppgifter: * Representera varumärket och skapa en exklusiv och personlig kundupplevelse genom djup produkt- och varumärkeskunskap * Arbeta med rådgivande försäljning och höga ordervärden * Följa upp kunder, offerter och dialoger via telefon och mail * Samarbeta tätt med kollegor men även inredningsarkitekter och återförsäljare * Bidra till butikens visuella uttryck och konceptuella helhet * Delta i och genomföra event * Ta egna initiativ, exempelvis genom samarbeten eller kundaktiviteter
Vi värdesätter att du är: * Trygg, lugn och professionell i ditt sätt att möta kunder * Uppskattar att få tid med kunden och fördjupa kundrelationer * Affärsdriven men aldrig pushig * Trivs med att arbeta självständigt och ta egna initiativ * Uthållig och tålmodig - för vissa affärer kan ta tid att skapa * Kommunikativ och relationsskapande * Strukturerad och ansvarstagande samt följer upp det du påbörjar * En lagspelare som ställer upp och hjälper kollegor och som tillsammans skapar den kundupplevelse som lägger grund till varumärkets framgång
Vi ser att du har erfarenhet av: * Dokumenterad erfarenhet av rådgivande försäljning, gärna inom premiumsegmentet inom möbel-, säng-, inrednings-, kök- eller badrumsbranschen * Arbetat strukturerat i CRM-system och med offertuppföljning * Mycket god svenska i tal och skrift är ett krav, samt goda kunskaper i att kommunicera på engelska
Vi erbjuder dig: * En stark och tydlig onboarding med sälj- och produktutbildning under de första två månaderna samt löpande utbildning och träning * Möjlighet att besöka våra fabrik i Rydaholm och uppleva företagets rötter i Lysekil * Att bli en del av ett internationellt och svenskt premiumvarumärke där sängarna byggs för hand med de bästa materialen * Karriär- och utvecklingsmöjligheter inom Hilding Anders, en av världens ledande sängkoncerner
Arbetstider & villkor: * Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning * Omfattning: 80 % * Lön: Fast månadslön och provision * Start: Enligt överenskommelse * Arbetstider: Varierande schema utifrån butikens öppettider: Vardagar 10.00-18.00 Lördagar 11.00-17.00 Söndagar 11.00-16.00 Varannan helg ingår i arbetstiderna.
Ansökan & kontakt: I denna rekrytering samarbetar Carpe Diem Beds med Retail Knowledge. Ansvarig rekryterare är Tina Pascotto: tina.pascotto@retailknowledge.se
Urval, tester och intervjuer sker löpande.
Välkommen in med din ansökan.
Om företaget: Carpe Diem Beds är ett svenskt premiumvarumärke som grundades 1995 i Lysekil, med en tydlig ambition redan från start: att skapa sängar och sovrum där design, komfort och hantverk samverkar på högsta nivå. Varumärket bygger på skandinaviska värderingar som kvalitet, estetik och funktion, och varje säng tillverkas med stor omsorg och möjlighet till personlig anpassning. För Carpe Diem Beds handlar det inte bara om sömn, utan om livskvalitet - om att skapa ett sovrum som bidrar till återhämtning, lugn och välbefinnande över tid.
Carpe Diem Beds är en del av Hilding Anders, en internationell koncern med huvudkontor i Malmö och rötter som sträcker sig tillbaka till 1939. Hilding Anders är idag en av världens ledande aktörer inom sömnprodukter och hälsa, med verksamhet i ett stort antal länder och en bred portfölj av varumärken som spänner från premium och luxury till mer volymorienterade segment. Koncernens gemensamma vision är att förbättra människors sömn och därigenom deras livskvalitet.www.carpediembeds.com www.hildinganders.com https://youtu.be/RzXz2OeglS8 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
