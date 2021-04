Butikspersonal montpoc Smögenbryggan Helg & Sommarpersonal - Executive Management Consulting Stockholm EMC AB - Säljarjobb i Sotenäs

Arbetsgivare: EMC AB, montpocPlacering: SmögenbrygganKontaktperson: Helena Sjöqviste-mail: helena@montpoc.com Våren 2020 startades montpoc. Första fysiska butiken öppnades på Smögenbryggan och tanken var att även Cannes butiken skulle öppnat upp under våren 2020. Med anledningen av COVID-19 och de rådande omständigheterna som följt med denna pandemi hoppas vi kunna öppna upp Cannes butiken under sensommaren 2021.montpoc 's försäljning sker i dagsläget via fysisk butiken och webbshopen www.montpoc.com Webbshopen har sitt säte i Stockholm. Inom kort kommer du även kunna finna montpoc 's produkter hos andra återförsäljare runt om i Europa samt i våre egna butik som öppnar under sensommaren 2021 i Cannes.Då vi befinner oss i en expansiv fas, söker nu efter kundfokuserande toppsäljare som är drivna och motiverade till att ge våra kunder en shoppingupplevelse utöver det vanliga med bästa servicen. montpoc är mycket välkänd butik och mycket uppskattad bland våra återkommande kunder och behöver nu stärka upp vårt team i vår fysiska butik på Smögenbryggan. Vi söker glada och utåtriktade personer fulla av positiv energi. Vi söker butikspersonal både till helger och lovdagar, under våren och hösten samt sommarpersonal från och med midsommarveckan.montpoc 's egna varumärke är skapat för att passa alla åldrar och våra produkter är hållbara, miljövänliga i en tidlös design och anda. Våra kunder är medvetna kvinnor och tjejer i alla åldrar som kräver det lilla extra både i kvalitet och design. Varumärket har sitt ursprung i Stockholm, Cannes och Smögen där våra produkter designas. Övriga varumärken som montpoc samarbetar med står för stil, kvalitet, trend och hållbarhet. Du finner varumärken som Marville Road, LOIS jeans, Goorin & Bros, Newport, IOAKU, 8-design Kashmir, The Gift Lable, Annuzza, American Dreams etc.Då vi vill ge våra kunder en unik upplevelse och trevligt bemötande krävs det att du som söker är framåt och drivs av att ge kunden bästa servicen och upplevelsen av att handla av dig i vår butik. Du är professionell i ditt bemötande och har en stark känsla för service och lyhördhet för kundernas önskemål. Du kommer vara montpoc 's ansikte utåt och det är viktigt att du bär upp vår affärsmässiga ideologi. Som säljare hos montpoc förväntas du samarbeta på bästa sätt och företräda företagets intressen, gentemot kunder och medarbetare samt externa kontaktpersoner.För att passa in i vårt team är du en öppen, driven person, ser möjligheter istället för hinder och är känner dig bekväm att komma med dina egna idéer. Kreativt tänkande är ett ledord hos oss! Självklart vill vi även att du är säljdriven, stresstålig, flexibel, lojal och ordningsam.Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar att stå i kassan, ge kunderna en unik upplevelse, skyltning av produkterna på ett kreativt och attraktivt vis etc. Du kommer ibland arbeta ensam i butiken vilket kräver att du är en självständig person med skinn på näsan. Det är önskvärt om du har tidigare erfarenhet av försäljning i butik men det är inte ett krav. Vi söker dig som passar in i vårt team vilket är en viktig komponent i denna rekrytering.Då vi söker flera tjänster ber vi dig att i din ansökan skriva hur du önskar jobba. Skicka gärna in ditt CV tillsammans med ett personligt brev per mail så snart som möjligt. Intervjuer kommer ske digitalt via "Teams" med en inbjudan som vi skickar till dig, så tveka inte att skicka in din ansökan direkt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan den 14:e maj som är sista ansökningsdag.Ansökan mailas till: helena@montpoc.com Plats: montpoc på SmögenbrygganOmfattning: 50-100%Period: april - slutet oktober(mellan april och midsommar är det främst helger och därefter är det 50-100%).2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-14