Butikspersonal med truckvana till Höganäs Kakel

2026-03-03
På uppdrag av Höganäs Kakel söker vi nu flexibel och serviceinriktad butikspersonal med truckvana till deras butiker i Stockholm. Är du en social och driven person som trivs i en kombination av kundkontakt, försäljning och lagerarbete? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om rollen
Som butikspersonal hos Höganäs Kakel arbetar du i en varierad och flexibel roll där du kombinerar kundservice och försäljning med praktiskt lagerarbete. Du utgår från en butik men kommer även att kunna stötta upp i Bromma, Årsta och Lenna vid behov.
Arbetstiderna varierar mellan 06:30-15:30 och 09:00-18:00, måndag till fredag, med möjlighet att hoppa in vissa lördagar. Tjänsten är på minst 50 % och är en bemanningslösning med möjlighet till fler timmar och på sikt fast anställning för rätt person.
Du blir en del av ett team med engagerade kollegor och en närvarande butikschef som är kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad. Här värdesätts ordning och reda, samarbete och ett positivt arbetsklimat.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Aktiv kundkontakt och försäljning i butik
Behovsanalys och rådgivning kring produkter
Orderhantering och enklare administration
Godsmottagning och lagerarbete
Truckkörning
Samarbete med kollegor för att säkerställa ett effektivt butik- och lagerflöde
Vi söker dig som
Har erfarenhet från bygg, lager, butik eller försäljning
Har truckkort
Har B-körkort eller mopedkörkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Är social, driven och flexibel
Trivs i en roll där du får kombinera service och praktiskt arbete
Det är meriterande om du har erfarenhet från exempelvis byggvaruhus eller detaljhandel inom byggsektorn, är flerspråkig eller har goda kunskaper i Office/Excel.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Driven och hungrig
Social och kommunikativ
Flexibel och lösningsorienterad
Glad och positiv i mötet med både kunder och kollegor
Du är en person som tar ansvar, gillar att ha ordning och struktur samt trivs i en miljö där tempot kan variera.
Vi erbjuder
En flexibel och varierad roll
Möjlighet till utveckling inom företaget, exempelvis mot heltid eller andra roller
Arbete i ett stabilt och välrenommerat bolag med starkt varumärke
Möjlighet att bli en del av en långsiktig lösning för rätt personSå ansöker du
Du kommer att vara anställd av Temp-Team och arbeta ute hos Höganäs Kakel. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor kring tjänsten, är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Temp-Team. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-mail.
