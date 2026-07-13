Butiksmedarbetare Varukontrollant 30h/vecka (773)

Hornbach Byggmarknad AB / Kassapersonalsjobb / Sundbyberg
2026-07-13


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Företagsbeskrivning:
HORNBACH Byggmarknad AB
Arbetsbeskrivning:Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt Sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!

Om rollen

Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice. I rollen som varukontrollant tillhör du drive-in.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att genomföra kontroller av utpasserande bilar.


Exempel på förekommande arbetsuppgifter

Genomför kontroller för att säkerställa att betalningen genomförts på rätt sätt
Lyhörd för kundens önskemål och behov
Vid behov vara behjälplig på andra avdelningar



Din profil

Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln
Meriterande om du har tidigare erfarenhet av kassa
Utpräglad känsla för service och kundorientering samt kunskap av försäljning
Som person är du noggrann och lösningsorienterad


Vi erbjuder

Strukturerad inarbetningsplan
Interna möjligheter till kvalificering och utvecklingsmöjligheter.


För denna tjänsten tillämpas bakgrundskontroll


Publiceringsdatum
2026-07-13

Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare. Deltid 30 tim/veckan. Arbetstiderna är morgon, kväll samt varannan helg.
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 2026-08-24

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "154437-44310817".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hornbach Byggmarknad AB (org.nr 556613-4853)
174 55  SUNDBYBERG (1773)

Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB

Jobbnummer
10001737

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